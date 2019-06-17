2019-06-17T17:10:00+03:00
Общество

Расследование пропажи 17-летней Даши Шопиной передано в отдел по особо важным делам

Ни видео с регистраторов, ни прочесывание города Майкопа и его окрестностей результатов не дали
Ева Мур@kp_kuban
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Родные девочки поиск не прекращаютРодные девочки поиск не прекращаютФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Без преувеличения половина Майкопа вышла на поиски 16-летней лицеистки Даши Шопиной, пропавшей 24 мая по дороге на тренировку по волейболу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали начало ее маршрута до Адыгейского госуниверситета в 11.11 утра. Но дальше она будто испарилась, не появившись ни дома, ни в спортзале.

Следователи, возбудившие спустя несколько дней уголовное дело по статье «Убийство», обратились к возможным свидетелям ее исчезновения.

- Пока достоверно удалось установить, что она вышла шла по улице Победы до улицы Пушкина. После этого ее следы пропадают. Если в это же время кто-то ехал по этим улицам и у вас имеется автовидеорегистратор, сообщите об этом следствию, - гласило сообщение.

В день исчезновения девочка была одета почти также Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В день исчезновения девочка была одета почти такжеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как стало известно «КП» - Кубань», таковые нашлись. Однако информация, полученная от жителей города, расследование пропажи Даши не сдвинуло.

- Материалы переданы в отдел по особо важным делам СО по городу Майкопу, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

После того как в городе и в округе был обследован каждый закоулок, поисковый отряд «Лиза Алерт» принял решение прекратить поиски Даши. Подробную их карту, по квадратам, волонтеры передали в следственные органы.

Однако каждый день в соцсетях отец Даши Андрея Шопина множит объявления о ее поиске.

- Никто не опускает руки! - резко ответил он на своей странице. - Если у вас сохранилось видео с регистраторов от 24 мая в промежутке от 11.00 до 15.00 и в это время вы находились в районе улицы Пушкина (от Ленина до Старобазарной), убедительная просьба прислать данное видео - +79891402183 Андрей.

Отец Даши продолжает множить объявления о ее поиске

Отец Даши продолжает множить объявления о ее поиске

Аккаунт девочки тоже свидетельствует, что надежда отыскать Дашу живой ни в коем случае не потеряна.

- Дашу еще не нашли. Поиск продолжается, - обнадеживающе написал кто-то из ее близких.

«Комсомолка» передает слова поддержки родственникам Даши и вместе с ними надеется на благополучный исход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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