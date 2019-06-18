2019-06-18T10:44:20+03:00
Происшествия

В Сочи 4-летний мальчик выпил борную кислоту, когда отвлеклась мама

Предварительно, у него диагностировали химический ожог
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Ребенок схватил флакон с борной кислотой, пока взрослые отвлеклись.Ребенок схватил флакон с борной кислотой, пока взрослые отвлеклись.
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Несчастный случай произошел в одной из сочинский семей. 4-летний Никита (имя изменено - Авт.) был в квартире вместе с родителями. В какой-то момент мальчик обратил внимание на стоящий неподалеку стеклянный флакон. Ребенок схватил его и сделал неуверенный глоток. В этот момент подбежали взрослые. Увидев в руках у ребенка борную кислоту, они вызвали скорую.

- В больницу поступил четырехлетний ребенок. Предварительно, у него был диагностирован сильный химический ожог пищевода, - сообщают «КП» - Кубань» медики. - Ему сделали промывание, ожог не подтвердился. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей. в ближайшие дни он будет выписан домой.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мама ребенка купила борную кислоту для поделок сына. Несчастный случай произошел, когда она отвлеклась и ушла в другую комнату.

- Семья благополучная, ранее на учете родители не состояли. Уголовное дело возбуждаться не будет, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Борная кислота токсична.

Борная кислота токсична.

ВАЖНО!

Врачи советуют в таких случаях, как можно быстрее вызвать скорую.

- Несмотря на то, что прием борной кислоты внутрь считается отравлением, его нельзя ликвидировать активированным углем. Пока ждете скорую, можно постараться промыть желудок, чтобы не началась настоящая рвота, - говорят специалисты. - Чем раньше и быстрее борная кислота будет выведена из организма, тем меньше последствий от ее воздействия будет в дальнейшей жизни человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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