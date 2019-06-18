2019-06-18T12:54:34+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае: воздух прогреется до 35 градусов

Гидрометцентр края опубликовал прогноз на 19 июня
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: "Блокнот" НовороссийскФОТО: "Блокнот" Новороссийск
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Многие заметили, что начало этого лета на Кубани одно из самых жарких за последние несколько лет. Раньше в июне даже не все решались открыть курортный сезон в море из-за температуры воды, которая не всегда превышала 20 градусов. Но теперь погода взяла реванш, воздух в крае прогрелся в среднем до 35 градусов. Только ближе к концу недели жара спадет до 30 градусов.

- Причиной высокой для этого времени температуры воды стало очень активное солнце, которое прогрело воздух до значений, превышающих средних многолетние на 4-5 градусов, - рассказывает заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь. – Кроме того, оказывает влияние ветровойрежим, который прижимает прогретые поверхностные воды к нашему побережью.

По данным Гидрометцентра Кубани, 19 июня в Краснодаре воздух прогреется до 34 градусов, а ночью температура спадет до 19 градусов.

В южной части края пройдет небольшой дождь с грозой. В предгорных и горных районах осадки пройдут вместе с градом. Ночью температура составит 21 градус, а днем 35. В Новороссийске поднимется ветер до 20 м\с.

На побережье самая холодная вода в Новороссийске - 23 градуса. Самая теплая в Геленджике и Анапе – 26 градусов. В Ейске, Приморско-Ахтарске, Темрюке – 25 градусов. В Сочи и Туапсе вода прогрелась до 24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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