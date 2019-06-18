Краевая клиническая больница №1: Европейский уровень диагностики и лечения

НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В.Очаповского предоставляет полный комплекс медицинских услуг. В него входят все виды диагностических процедур, консультаций и оперативного лечения (в том числе высокотехнологичного).

Хирургическое лечение ожирения

Объемы медицинской помощи в год

• 800 000 амбулаторных посещений;

• 117 000 пролеченных пациентов, из них 25% - по экстренным показаниям;

• 67 000 операций, среди которых 25 000 - высокотехнологичных и от 60 до 100 трансплантаций органов;

• 122 000 КТ-исследований;

• 33 000 МРТ-исследований;

• 600 000 УЗ-исследований;

• 26 000 консультаций тяжелых больных в районах края;

• 3000 выездов врачей для оказания медицинской помощи в районы края;

• 1500 тяжелых и крайне тяжелых больных из больниц края эвакуировано «на себя».

Единственный в крае спиральный томограф

Рейтинг НИИ-ККБ №1 в России

1-е место по числу операций на легких;

1-е место по выполнению операций на артериях;

1-3-е место по числу рентгенэндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах;

2-е место по имплантации электрокардиостимуляторов;

2-е место по количеству операций на позвоночнике;

3-е место по хирургическому лечению врожденных пороков системы кровообращения у детей первого года жизни;

3-е место по коррекции пороков клапана сердца;

3-е место по числу эндопротезирований суставов;

3-е место по числу трансплантаций органов;

5-е место по количеству открытых операций на сердце при ИБС.

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Платные услуги краевой клиники: кому они необходимы?

Медицинские услуги на платной основе может получить любой гражданин старше 18 лет, которому не требуется экстренное лечение.

Пациент может обратиться в регистратуру отдела платных медицинских услуг:

при отсутствии полиса ОМС,

при отсутствии направления из поликлиники по месту жительства,

при желании получить какую-либо медицинскую услугу, не входящую в принятые стандарты оказания медицинской помощи,

иностранный гражданин для получения плановой медицинской помощи.

Реабилитация больного после инсульта

Терапевтическое отделение платных услуг

Самые современные методы диагностики и лечения;

Консультации ведущих краевых специалистов;

Комфортные палаты с отдельным санузлом, холодильником, телевизором, системой климат-контроля;

Полноценное четырехразовое питание.

Тел.: (861) 252-65-92, 252-85-45, 8 (918) 456-26-80

Современные отделения реабилитации

В терапевтическом отделении Краевой больницы

На базе клиники работают отделения реабилитации. Здесь лучшие врачи юга России делают все возможное, чтобы вернуть больного к полноценной жизни: восстановить утраченные двигательных функции, координацию, речь, память, бытовые навыки. Для наших пациентов:

Индивидуальный комплекс реабилитационных мероприятий с применением новейших методик, мануально-мышечного тестирования;

Просторные залы, оборудованные современными тренажерами лечебного назначения, уютные и функциональные комнаты социальной и бытовой адаптации;

В палатах проводится магнито- лазеро-, электро-, свето-, механо- и ультразвуковая терапия, а также массаж, логопедическая и психологическая коррекция и другие процедуры.

Отделение нейрореабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы

Для больных, перенесших инсульт, тяжелые травмы головного мозга, прошедших нейрохирургическое лечение.

Тел: (861) 252-73-71

Отделение реабилитации и восстановительного лечения

Для пациентов неврологического профиля, больных после нейрохирургических, кардиохирургических, травматологических, вертебрологических и других сложных высокотехнологичных операций.

Тел: 8 (988) 081-32-49

Водительская комиссия

На базе Профцентра больницы работает медицинская экспертная комиссия по освидетельствованию водителей. Здесь осуществляется:

• оформление справок на допуск к вождению, на оружие;

• выдача справок психиатра и нарколога;

• проведение медицинских осмотров;

• оформление личных медицинских книжек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715262" frameborder="0"></iframe> Терапевтическое отделение НИИ - ККБ№1.! другой источник

Адрес: Краснодар, ул.1-го Мая, 167, Профцентр

Тел. (861) 252-71-41, 252-76-53

ГБУЗ НИИ-ККБ№1 им. проф. С. В. Очаповского

г. Краснодар, ул. 1-го Мая, д. 167

Тел: (861) 252-85-91, 252-88-57,

E-mail: kkb1@mail.ru

Сайт: https://www.kkbo.ru/

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.