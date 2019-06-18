Краевая клиническая больница №1: Европейский уровень диагностики и лечения
НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В.Очаповского предоставляет полный комплекс медицинских услуг. В него входят все виды диагностических процедур, консультаций и оперативного лечения (в том числе высокотехнологичного).
Хирургическое лечение ожирения
Объемы медицинской помощи в год
• 800 000 амбулаторных посещений;
• 117 000 пролеченных пациентов, из них 25% - по экстренным показаниям;
• 67 000 операций, среди которых 25 000 - высокотехнологичных и от 60 до 100 трансплантаций органов;
• 122 000 КТ-исследований;
• 33 000 МРТ-исследований;
• 600 000 УЗ-исследований;
• 26 000 консультаций тяжелых больных в районах края;
• 3000 выездов врачей для оказания медицинской помощи в районы края;
• 1500 тяжелых и крайне тяжелых больных из больниц края эвакуировано «на себя».
Единственный в крае спиральный томограф
Рейтинг НИИ-ККБ №1 в России
1-е место по числу операций на легких;
1-е место по выполнению операций на артериях;
1-3-е место по числу рентгенэндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах;
2-е место по имплантации электрокардиостимуляторов;
2-е место по количеству операций на позвоночнике;
3-е место по хирургическому лечению врожденных пороков системы кровообращения у детей первого года жизни;
3-е место по коррекции пороков клапана сердца;
3-е место по числу эндопротезирований суставов;
3-е место по числу трансплантаций органов;
5-е место по количеству открытых операций на сердце при ИБС.
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Платные услуги краевой клиники: кому они необходимы?
Медицинские услуги на платной основе может получить любой гражданин старше 18 лет, которому не требуется экстренное лечение.
Пациент может обратиться в регистратуру отдела платных медицинских услуг:
при отсутствии полиса ОМС,
при отсутствии направления из поликлиники по месту жительства,
при желании получить какую-либо медицинскую услугу, не входящую в принятые стандарты оказания медицинской помощи,
иностранный гражданин для получения плановой медицинской помощи.
Реабилитация больного после инсульта
Терапевтическое отделение платных услуг
Самые современные методы диагностики и лечения;
Консультации ведущих краевых специалистов;
Комфортные палаты с отдельным санузлом, холодильником, телевизором, системой климат-контроля;
Полноценное четырехразовое питание.
Тел.: (861) 252-65-92, 252-85-45, 8 (918) 456-26-80
Современные отделения реабилитации
В терапевтическом отделении Краевой больницы
На базе клиники работают отделения реабилитации. Здесь лучшие врачи юга России делают все возможное, чтобы вернуть больного к полноценной жизни: восстановить утраченные двигательных функции, координацию, речь, память, бытовые навыки. Для наших пациентов:
Индивидуальный комплекс реабилитационных мероприятий с применением новейших методик, мануально-мышечного тестирования;
Просторные залы, оборудованные современными тренажерами лечебного назначения, уютные и функциональные комнаты социальной и бытовой адаптации;
В палатах проводится магнито- лазеро-, электро-, свето-, механо- и ультразвуковая терапия, а также массаж, логопедическая и психологическая коррекция и другие процедуры.
Отделение нейрореабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы
Для больных, перенесших инсульт, тяжелые травмы головного мозга, прошедших нейрохирургическое лечение.
Тел: (861) 252-73-71
Отделение реабилитации и восстановительного лечения
Для пациентов неврологического профиля, больных после нейрохирургических, кардиохирургических, травматологических, вертебрологических и других сложных высокотехнологичных операций.
Тел: 8 (988) 081-32-49
Водительская комиссия
На базе Профцентра больницы работает медицинская экспертная комиссия по освидетельствованию водителей. Здесь осуществляется:
• оформление справок на допуск к вождению, на оружие;
• выдача справок психиатра и нарколога;
• проведение медицинских осмотров;
• оформление личных медицинских книжек.
Терапевтическое отделение НИИ - ККБ№1.! другой источник
Адрес: Краснодар, ул.1-го Мая, 167, Профцентр
Тел. (861) 252-71-41, 252-76-53
ГБУЗ НИИ-ККБ№1 им. проф. С. В. Очаповского
г. Краснодар, ул. 1-го Мая, д. 167
Тел: (861) 252-85-91, 252-88-57,
E-mail: kkb1@mail.ru
Сайт: https://www.kkbo.ru/
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
ИСТОЧНИК KP.RU