Комары в Краснодаре расплодились из-за жары и теплой зимы

Необычно жаркий июнь запомнится краснодарцам еще одной природной аномалией. Город атаковали полчища комаров. Раньше их можно было встретить недалеко от водоемов, то теперь они летают практически везде – на верхних этажах высоток и в трамвайных вагонах.

Ученые говорят, что причиной тому стали невероятно удачные для кровососущих погодные условия. Синоптики отмечают, что в нынешнем месяце температура воздуха превышает средние многолетние значения на 4-5 градусов.

- Действительно, в этом году необычно много комаров. Этому способствовала очень теплая зима. Насекомые удачно ее пережили, а к лету их количество значительно увеличилось. В рано прогревшихся водоемах появились отличные условия для быстрого развития личинок и куколок. Последствия этого и замечают краснодарцы, - рассказал «КП-Кубань» доцент кафедры зоологии КубГУ Владимир Гладун.

В городском центре озеленения и экологии также отмечают комариное нашествие, несмотря на то, что весной городские водоемы были обработаны препаратом «Бактицид».

Обработка от комаров в Краснодаре Фото: МКУ Центр озеленения и экологии

- Четыре раза в год специалисты проводят обработку водоемов, где размножаются комары. В этом году первая дезинсекция была проведена по графику с 20 по 27 мая. Она коснулась 19-ти обособленных водных объектов, в первую очередь Карасунов. Тем не менее, насекомых действительно много, мы связываем это с благоприятными для них погодными условиями, - рассказала начальник отдела экологического мониторинга Полина Тимошенко.

13 обработанных водоемов находятся в Карасунском округе, еще четыре в Центральном и два в Прикубанском. Сейчас специалисты проводят предварительное обследование перед второй дезинсекцией, чтобы найти места, где размножаются кровососущие.

- Не исключено, что в этом году график обработки может быть скорректирован. По плану следующая обработка водоемов начнется 25 июня, - отметили в МКУ «Центр озеленения и экологии».

Ну а горожанам пока стоит обратить внимание на репелленты и другие средства защиты от вампиров. Стоит помнить, что на открытом воздухе комары нападают, в основном, вечером и ночью. Летом комары могут собираться в подъездах, коридорах, где прохладно и влажно, а также среди растительности.