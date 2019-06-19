2019-06-19T10:09:34+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком пострадали 17 человек

Их доставили в больницу для проведения осмотра, среди них могут быть подростки [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 19 июня, около 07:45 в Северском районе. На трассе А-146 Краснодар-Верхнебаканский столкнулись грузовик и автобус с людьми.

- По предварительным данным, водитель рейсового пассажирского автобуса «Богдан», следовавшего по маршруту из поселка Ахтырский в Краснодар, на 43-м километре превысил скорость и не выдержал нужную дистанцию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель потерял управление, автобус занесло - он въехал в большегруз Volvo.

Фото: instagram.com/gazeta_zori

Фото: instagram.com/gazeta_zori

Всего в салоне было порядка 30 пассажиров. В результате аварии пострадали 17 человек. 10 из них доставили в больницу для проведения осмотра.

- Двое из поступивших пассажиров получили травмы средней степени тяжести, а остальные отделались легкими ссадинами и царапинами, - сообщил «КП» - Кубань» источник в Северской ЦРБ.

На месте ДТП работают автоинспекторы, которые выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань», на месте аварии нет заторов, движение не нарушено.

ДТП в Северском районе на трассе А-146.

ИСТОЧНИК KP.RU

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