Росздравнадзор: на Кубани диабетики жалуются на отсутствие лекарств

Росздравнадзор в первом квартале проверил, как в регионах закупают и выдают льготные лекарства. Сделали это из-за массовых жалоб пациентов, предпринимателей и юрлиц. В итоге выяснили, что в ряде субъектов это делают с грубыми нарушениями. В их число вошли Краснодарский край и Республика Адыгея.

- Несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам зафиксировали в 9 регионах: Брянской, Тверской, Ярославской областях, Республиках Коми, Адыгее, Алтае, Хакасии, Дагестане, а так же в Краснодарском крае, - сообщает сайт Росздравнадзора. - Не определяют потребность в препаратах и использование закупленных лекарств в Тверской и Самарской областях, республиках Коми, Адыгее, Башкортостане, Хакасии, Чукотском АО. Не выписывают лекарства при наличии показаний в Орловской, Ярославской, Самарской областях, Республике Адыгея и Чеченской республике.

Большое количество жалоб на грубые нарушения поступают из Краснодарского края. Значительное число касается отсутствия обеспечения сахароснижающими препаратами, - сообщает на сайте Росздравнадзор.

Корреспонденты «КП»- Кубань» позвонили в «Краснодарское краевое диабетическое общество». Там, когда услышали вопросы, от комментариев отказались. Один из поставщиков льготных препаратов - государственное унитарное предприятие «Кубаньфармация», от комментариев тоже отказался. Попросили направить запрос. Напомним, эта компания обслуживает сеть «Аптеки Кубани».

«Краснодарское краевое диабетическое общество» отказалось от комментариев 00:00 00:00

- С сахароснижающими препаратами у нас последние 5 лет проблем нет, - рассказали нам в отделе льготного лекарственного обеспечения «Кубаньфармация». – Больше ничего не комментируем, пишите запрос.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Перебои с лекарствами начались в мае в Новороссийске. В местных поликлиниках и больницах не было вакцины от бешенства. Народ обращался, а им говорили, что препарата нет. После этого мы позвонили в поликлинику, чтобы узнать, есть ли там прививка от бешенства. Позже нам пришел ответ из минздрава края.

- Перебои с поставкой вакцины связаны с переходом муниципальных медучреждений в краевую собственность, - сообщили в пресс-службе минздрава края. – До этого прививки делали остатками препаратов, которые закупили в 2018 году. В мае 2019-го поставщиком на склад «Кубаньфармация» поставлена вакцина для профилактики бешенства на 38 % от заявки, поэтому препаратов не хватает. Лекарство в наличии развозим по очереди в медучреждения города.

В частных аптеках сообщили, что перебои с льготными лекарствами их не коснулись. Эти лекарства всегда есть в наличии.

БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2017 году в Краснодаре были перебои с препаратами для онкобольных.

- Проблемы с льготными лекарствами начались в 2017 году, - рассказывает художник Дмитрий Бабенко, который лечится от рака. – Я тогда получил лекарства, мне дали отсрочку на месяц. В это же время началась реорганизация, якобы горздрав Краснодара перешел в управление краевого минздрава. В период изменений моего жизненно важного препарата не было, покупал его на свои деньги – 200 тысяч в месяц. Затем мой курс лечения скорректировали и стали давать лекарство. Но на переходном этапе я даже объявлял сбор средств на препараты, иначе, такая реорганизация могла стоить мне жизни.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«В месяц к нам обращались по 10-20 раз из-за отсутствия препаратов для диабетиков»

- Если в аптеке вам не выдали лекарство по рецепту, идите в прокуратуру, звоните в минздрав и росздравнадзор, - говорит Николай Чернышук, директор центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на Здоровье». – Год назад, мы занимались такими случаями, к нам обращались в месяц по 10-20 человек, просто заваливали просьбами о помощи. Я не могу сказать, сколько обращений по льготным лекарствам есть сейчас. Знаю, что их всегда много. Минздрав может сказать, проблем нет. Вопрос, что считать в этом случае проблемой. Если 1-2 обращения для них не являются проблемой, значит, и претензии отсутствуют.

КОНКРЕТНО

По поручению Председателя СК России в управлении по Краснодарскому краю проверят сведения о проблеме с обеспечением граждан льготными лекарственными препаратами. Эта информация ранее появилась в СМИ.

- В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о проблемах с обеспечением граждан льготными лекарственными препаратами в регионах страны. Там говорилось о том, что житель Щербиновского района, имеющий онкологические заболевание, уже четыре месяца не получает необходимый ему препарат, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Краевым следственным управлением по данным фактам незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Ход проверки поставлен на контроль в следственном управлении по краю. По результатам будет принято процессуальное решение.

СПРАВКА «КП»

По данным Росздравнадзора, к началу 2019 года во всех регионах сформировали запасы препаратов на 3 месяца за счет федерального и региональных бюджетов.

На 1 июня объем запасов сформировали на 5 месяцев. На 10 июня 2019 года обслужено 20 395 771 рецептов на сумму 31,2 млрд. рублей. На отсроченном обеспечении находились 10 446 рецептов, или 0,05 % от общего количества рецептов, предъявленных в аптеки.