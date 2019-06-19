ДТП с рейсовым автобусом на Кубани: 3 госпитализированы, у водителя не зафиксировали сердечный приступ

19 июня около 07:45 столкнулись грузовик и рейсовый автобус с людьми, который следовал из поселка Ахтырский в Краснодар. По предварительным данным МВД, водитель автобуса превысил скорость, не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовиком. В салоне было 30 пассажиров, 17 пострадали, 10 доставили в ЦРБ Северской, 3 госпитализировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715416" frameborder="0"></iframe> ДТП в Северском районе на трассе А-146.

- Погибших в ДТП нет, 3 человек госпитализировали, у двух пациентов травмы средней тяжести, один получил легкий вред здоровью, - сообщили «КП» источник в ЦРБ Северской. – Водителя обследовали, ему ничто не угрожает. Сердечный приступ перед ДТП не зафиксировали. Взяли анализы на наркологическую экспертизу.

На месте ДТП работают автоинспекторы, которые выясняют обстоятельства ДТП. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань», на месте аварии нет заторов, движение не нарушено.

- По предварительным данным, водитель рейсового пассажирского автобуса «Богдан», следовавшего по маршруту из поселка Ахтырский в Краснодар, на 43-м километре превысил скорость и не выдержал нужную дистанцию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель потерял управление, автобус занесло - он въехал в большегруз Volvo.