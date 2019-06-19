Адвокат Павла Мамаева назвал Сергея Галицкого предателем

Павел Мамаев, осужденный за драку в центре Москвы, все еще остается игроком «Краснодара». Контракт с полузащитником истекает 31 декабря 2019 года, и клуб намерен его расторгнуть, но Российский футбольный союз еще не проводил заседание по этому вопросу.

Решение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого разорвать трудовые отношения с Мамаевым адвокат футболиста назвал предательством.

- Считаю это предательством, причем не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя, — заявил Игорь Бушманов RT.

По словам защитника, клуб уже может расторгнуть контракт на основании приговора суда с выплатой всех законных компенсаций за оставшиеся дни отпуска.

Ранее Сергей Галицкий рассказал, что лично принимал решение о судьбе Павла Мамаева в клубе. По его словам, это сделано для того, чтобы воспитанники академии «Краснодара» знали, что с футболистов особый спрос, потому что они являются примером для других.

- Я не желаю Павлу зла. И я хочу, чтобы это для него быстрее все закончилось. Но еще раз повторяю - эти 11 тысяч мальчиков должны знать, мы всегда будем так реагировать, когда это будет касаться такой поведенческой модели. Потому что те, кто выходит сюда, они кумиры для этих молодых ребят, для этих малолетних людей, которые смотрят на них с широкими глазами. И они должны соответствовать этому, - сказал Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинкой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драку в центре Москвы, будут отбывать наказание в колонии общего режима в одной из ближайших к столице областей. Об этом сообщили в УФСИН России во вторник, 18 июня.

Напомним, 13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы в отношении Мамаева, Кокорина, а также го брата Кирилла Кокорина и друга Александра Протасовицкого, но сохранил сроки наказания для футболистов. Таким образом, братья Кокорины приговорены судом к одному году и шести месяцам в колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий - к одном году и пяти месяцам. Значит, Мамаеву остается провести в колонии 5 месяцев, а Кокорину - шесть.

По данным УФСИН, у осужденных была возможность остаться в хозяйственном отряде московского СИЗО, но фигуранты уголовного дела отказались.