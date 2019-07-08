Идеальные подарки для предпринимателей

Предприниматели – особая категория людей. Они постоянно живут в режиме цейтнота: решают множество бизнес-задач, общаются с огромным количеством людей, и еще при этом должны уделять время личной жизни и семье. Выбрать подарок для занятого обеспеченного человека, который может себе многое позволить, – задача не простая.

Мы нашли несколько вариантов, которые точно порадуют человека бизнеса.

Умные часы

Этот аксессуар может стать незаменимым помощником для каждого бизнесмена. Умные часы напомнят владельцу о важной встрече, отправят e-mail и отследят его активность на тренировках. Этот гаджет сочетает в себе функциональность фитнес-трекера, личного помощника и органайзера. Управлять часами можно с помощью голоса. Современный и практичный подарок, которому будет рад любой бизнесмен. Брендов, выпускающих умные часы немало, но стоит выбрать в качестве подарка традиционные Apple Watch – они будут беспроигрышным вариантом.

Умные часы напомнят владельцу о важной встрече, отправят e-mail и отследят его активность на тренировкахФото: EAST NEWS

Сертификат на экстремальные виды спорта

Полет на спортивном самолете, вейксерфинг, джип сафари или картинг – эти и другие экстремальные развлечения сегодня можно легко подарить. Достаточно купить специальный сертификат. Предприниматели любят управляемый риск, новые впечатления и адреналин. Такой экстремальный подарок точно не оставит их равнодушными: ведь отвечать на поставленные перед ними вызовы можно не только в бизнесе, но и в спорте.

Главное, иметь хотя бы примерное представление, каким видам спорта человек отдает предпочтение.

Предприниматели любят управляемый риск, новые впечатления и адреналинФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Умное покрывало

Современный руководитель должен обладать большим запасом бодрости и энергии. Чтобы быть оставаться в тонусе, нужно уметь вовремя расслабляться и эффективно отдыхать.

Умное покрывало на матрас, будет отслеживать сон и состояние здоровья, умеет контролировать температуру кровати и сможет разбудить поутру. Постель с помощью этого устройства легко превращается в умный гаджет, который поможет комфортно спать и максимально эффективно восстанавливать силы для нового броска в круговорот бизнес-дел.

IQOS 3

Есть еще одна технологическая новинка, которая может понравиться людям, ценящим комфорт, но не готовым отказаться от вредной привычки. Речь идет об IQOS 3 – инновационной системе нагревания. При использовании IQOS уровни выделяемых вредных веществ в среднем на 95% меньше по сравнению с сигаретами*.

Важно: это не означает снижение риска заболеваний на 95 %. Использование IQOS не исключает риски для здоровья.

*В сравнении с дымом сигареты, используемой в исследовании (3R4F).

Устройство нагревает табак до температуры не более 350°С, что гораздо ниже температуры его горения, но достаточно для полного раскрытия вкуса. Кроме того, IQOS 3 - это девайс, современный дизайн которого может дополнить деловой образ своего владельца. В комплект входит держатель и зарядное устройство. Бизнесмены, которые пока не смогли отказаться от вредных привычек, могут оценить такой подарок по достоинству.

MICE-тур

Бизнес – это постоянное движение: предприниматели проводят много времени в деловых командировках и встречах с иностранными партнерами. Помимо задач, которые ставит сам бизнес, им необходимо решать вопросы, связанные с организацией поездок. Фирмы, организующие MICE-туры, берут все эти заботы на себя. Такой подарок обрадует любого бизнесмена – это удачное совмещение путешествия и деловой активности. MICE – это новые знакомства с коллегами и расширение бизнес-кругозора.

MICE-тур – дорогой подарок, но в Сети можно найти достаточно бюджетные предложения. Конкретные цены рассчитываются индивидуально в каждом агентстве.

Не исключает риски. Специальный проект.