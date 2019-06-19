2019-06-19T17:52:15+03:00
Общество

В Сочи на съемках сериала c Ивлеевой у артистки массовки украли мобильник

Девочка забыла телефон на скамейке
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Канал «Пятница!»Фото: Канал «Пятница!»
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В Сочи полным ходом идут съемки сериала «Туристическая полиция», главную роль в котором играет Анастасия Ивлеева. Это история о сотруднице специального подразделения по охране общественного порядка, мечтающей расследовать серьезные дела, но в ее отделе такие встречаются крайне редко...

Накануне в сочинском парке Фрунзе снимали очередной эпизод. И кто бы мог подумать, что во время съемок может произойти вполне настоящая кража.

Как выяснилось, в парк пригласили не только профессиональных актеров, но и обычных людей, которые записались в массовку. Среди них была 10-летняя Екатерина М., приехавшая в Сочи из Архангельска. Именно ее телефон пропал.

10-летняя Катя оставила телефон на скамейке и побежала играть.

10-летняя Катя оставила телефон на скамейке и побежала играть.

- Ее мать Наталья М. заявила о краже смартфона. По словам женщины, куплен он был в 2017 году и стоил 14 тысяч рублей, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, во время перерыва Катя побежала играть с ребятами, а телефон оставила на скамейке в парке. Вспомнив о нем, девочка вернулась, вот только мобильника уже и след простыл. В слезах школьница пожаловалась маме, которая тут же написала заявление.

- Рядом было огромное количество детей. Необходимо отсмотреть все записи с камер видеонаблюдения, расположенные в парке, чтобы установить личность вора, - добавили правоохранители.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Ну что ж, ваш выход, «Туристическая полиция».

ИСТОЧНИК KP.RU

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