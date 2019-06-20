Прямая линия Путина - 2019: жители Анапы, Новороссийска, Краснодара и Сочи жалуются на застройщиков

Жители Кубани еще за несколько дней до Прямой линии начали выкладывать свои жалобы в соцсети в надежде, что местные власти отреагируют. «Комсомольская правда»-Кубань» нашла 4 видео-обращения к президенту, которые опубликовали жители Анапы, Новороссийска, Краснодара и Сочи.

Краснодар

Здесь обратились к президенту обманутые дольщики ЖК «Мир». Более 1000 семей купили квартиры по 214-му ФЗ. Дом должен был быть сдан еще в 2016 году.

- 4 года мы боремся за наше жилье, - обратились жители. - Деньги на помощь нам в бюджет не заложены, регион не в состоянии достроить наши дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715559" frameborder="0"></iframe> Жители Краснодара задали вопрос Владимиру Путину.Источник: Соцсети

Сочи

Обратились к президенту жители микрорайона «Бытха». Они рассказали о махинации с землей и незаконном строительстве.

- Мы обеспокоены, что на нашей придомовой территории на кадастровой карте города неожиданно появился участок 36 соток, который захватил часть исторического лесопарка «Благодать», - говорят жители. – Мы узнали, что судья Центрального районного суда Сочи Валерий Слука поставил его на кадастровый учет с нарушением. Не привлекли муниципалитет, который является собственником лесопарка. Решение приняли потому, что на участке якобы 15 лет есть личное подсобное хозяйство. Краевой судья Наталья Донюшкина оставила решение суда без изменений.

По данным жильцов, после этого участок поменял статус с «личного подсобного хозяйства» на «для строительства многоэтажного жилья». Еще недавно появились три других участка под ИЖС. На них стали вырубать в марте ценные породы деревьев. Эта земля принадлежит семье местного депутата. Мы знаем, что их оформляли по мошенническим схемам. Лесопарк расположен на оползневом склоне, там нельзя строить жилые дома. Оползень сойдет и может разрушить наши дома. В городе действует преступная схема по отъему муниципальных земель. Полиция и прокуратура присылают отписки и бездействуют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715563" frameborder="0"></iframe> Жители Сочи задали вопрос Владимиру Путину.Источник: Соцсети

Новороссийск

Жители города-героя тоже жалуют на застройщика, который возводит во дворе дома многоэтажку без детской площадки и парковок.

- Мы жильцы многоэтажек на Анапском шоссе 41, - начинают свое обращение граждане. – 10 месяцев мы боремся с незаконной стройкой. Житель Ростовской области Демидов Руслан решил построить на небольшом клочке земли в нашем дворе 20-этажку. Размер дома равен размеру земли для постройки. У него нет своего двора, парковки и детской площадки, что противоречит закону. Эта земля стоит на кадастровом учете и находится в собственности дольщиков. Но администрации Новороссийска на это наплевать, она выдала разрешение Демидову на строительство. Мы подняли этот вопрос на стадии котлована, обратились во все инстанции и получили отписки. Только прокурор города Игорь Стуконог вынес представление после проверки в адрес главы города Игоря Дяченко. Несмотря на это, разрешение на строительство не отменили. Прокуратура подала в суд. Было уже 2 заседания. Администрация города стоит на стороне застройщика ООО «Эльма».

При этом власти обещают парковки, которые находятся за пределами земельного участка. Это противоречит закону. Суд назначил независимую экспертизу. Жители считают, что это делают, чтобы потянуть время, пока многоэтажку строят и продадут там квартиры.

- Мы 7 лет здесь живем и платим налоги, - продолжают жители. – В угоду застройщику администрация готова отобрать у нас наши детские площадки, дворы и парковки. Мы надеемся только на вас, чтобы местные чиновники заботились о нас и работали качественно. Помогите нам!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715564" frameborder="0"></iframe> Жители Новороссийска задали вопрос Владимиру Путину.Источник: Соцсети

Анапа

К президенту обратились жильцы ЖК «Оранж» в 12-микрорайоне курорта. Их жилье строили по 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», но это не избавило дольщиков от проблем.

- Наш застройщик в предбанкротном состоянии, - заявили жители. – Дом сдали в эксплуатацию 26 февраля 2018 года с нарушениями. У нас в доме не работают полтора года тепло и электроустановки, поэтому в доме всегда холодные батареи и нет света. Системы канализации, вентиляции не соответствуют нормам СанПИН. Часть территории жилого комплекса загорожена, там сделали свалку строительного мусора. Мы обращались в администрацию, там нам сказали, что на самом деле у нас в доме все хорошо. Ростехнадзор сделал экспертизу дома и подтвердил нарушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="626" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715562" frameborder="0"></iframe> Жители Анапы задали вопрос Владимиру Путину.Источник: Соцсети

Напомним, «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится сегодня, 20 июня 2019 года, в 12:00. Трансляцию покажут по ТВ и радио: "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В прошлом году Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходила в начале июня. Тогда глава государства в течение почти 4,5 часов отвечал на вопросы российских граждан, а также представителей прессы.

СПРАВКА «КП»

Как задать вопрос президенту

- Позвонить по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный.

- Отправить SMS и MMS на номер 0–40–40. Только с российского номера, отправка сообщения бесплатная.

- Позвонить из-за границы по номерам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

- Через сайт moskva-putinu.ru.

- Через группы «Прямой линии» «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

- Выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира через приложения «Москва – Путину» и «ОК Live».