2019-06-19T20:56:46+03:00
Происшествия

В Сочи возбудили уголовное дело после ДТП с наездом машины на пешеходов

Погибли женщина и ребенок [видео, фото]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: СУ СК краяФОТО: СУ СК края
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По предварительным данным, 19 июня около 16:30 35-летний местный житель ехал на «Мицубиси» по дороге Джубга-Сочи в сторону города Туапсе. В поселке Лазаревском водитель «Мицубиси» столкнулся с «Нивой», в результате отечественный автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта «Санаторий Одиссея» и попал на пешеходов.

В Сочи автомобиль врезался в автобусную остановку: погибли ребенок и женщина.источник: канал Mash

- В результате ДТП 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое малолетних мальчиков госпитализированы в больницу, где один из детей скончался. Женщине и 7-летнему мальчику медики продолжают оказывать помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

ФОТО: СУ СК края

ФОТО: СУ СК края

Возбуждено уголовное дело за «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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