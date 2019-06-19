В Сочи возбудили уголовное дело после ДТП с наездом машины на пешеходов

По предварительным данным, 19 июня около 16:30 35-летний местный житель ехал на «Мицубиси» по дороге Джубга-Сочи в сторону города Туапсе. В поселке Лазаревском водитель «Мицубиси» столкнулся с «Нивой», в результате отечественный автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта «Санаторий Одиссея» и попал на пешеходов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715577" frameborder="0"></iframe> В Сочи автомобиль врезался в автобусную остановку: погибли ребенок и женщина.источник: канал Mash

- В результате ДТП 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое малолетних мальчиков госпитализированы в больницу, где один из детей скончался. Женщине и 7-летнему мальчику медики продолжают оказывать помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

ФОТО: СУ СК края

Возбуждено уголовное дело за «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».