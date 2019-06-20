В Краснодаре мальчик, упавший в открытый люк, получил сильнейший ушиб селезенки

У 2-летнего мальчика, упавшего в канализационный колодец на Тургенева, 148, диагностировали травмы.

- У него сильнейший ушибы селезенки и ног, которые он получил во время падения, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией. - Планировалась оперировать селезенку, однако врачи отказались от хирургического вмешательства, организм ребенка пока справляется.

Кроме того, спасти мальчика удалось в последний момент.

- Я еле успел его схватить, потоками нечистот малыша могло смыть, - говорит жилец дома, вытащивший ребенка.

Сейчас мальчик под наблюдением врачей. Напомним, три дня жильцам приходилось прикрывать яму ветками и покрышкой. Однако спустя час после произошедшего крышку люка установили и приварили.

После падения малыша в канализационный колодец приварили крышку люка. Фото: Юлия КАНУННИКОВА

- 16 июня 2019 года в диспетчерскую «Краснодар Водоканал» поступила заявка о хищении крышки колодца. На данный момент она восстановлена, - сообщают в «Краснодар Водоканале». - Сейчас ведется проверка на предмет несанкционированной уборки ограждений по данному адресу. «Краснодар Водоканал» постоянно ведет борьбу с хищениями крышек колодцев, которые носят массовый характер.

ВАЖНО!

Горожан просят сообщать о подобных случаях хищений. Если вы стали свидетелями кражи крышки люка, просьба звонить на горячую линию службы безопасности «Краснодар Водоканала» по телефону 8 (861) 226- 97-48.