В Армавире ученикам школы №17 за хорошую учебу дают кубанку

Ученики 4 «А» стали лучше учиться благодаря новой системе мотивации. Теперь за четверки и пятерки им выдают казачий головной убор – кубанку. Это означает, что этот ученик хорошист или отличник, который ведет себя на уроках замечательно и с него можно брать пример.

- Я стал заместителем директора по воспитательной работе в 2018 году, - рассказывает Артур Мусейлян. – 4 «А» единственный в школе казачий класс, в нем некоторые ребята учились на тройки. Чтобы мотивировать их учиться лучше, казачья семья Камольцевых предложила давать детям за хорошие оценки кубанки ручной работы. Головной убор школьники не носят на занятия, надевают его только на линейках или торжественные мероприятия. Чтобы получить кубанку, нужно учиться на 4-5, в дневнике не должно быть замечаний по поведению. Такой ученик не должен получить ни одной двойки в четверти. В результате теперь в 4 «А» нет троешников, дети стали лучше учиться. Поначалу родители относились к кубанкам скептично, а теперь хотят даже купить казачью школьную форму. Вручили детям головные уборы на торжественной линейке по итогам учебного года.

Еще этому классу присвоили имя первого атамана Армавира Тимофея Заводного. Его избрали казаки в январе 1991 года. Во время Великой Отечественной войны он воевал в составе 4-го Гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

- Казачата сами выбрали, в честь кого назовут класс, - продолжает Артур Мусейлян. – Они собрали информацию об атамане и все защитились на комиссии «Имя героя».