2019-06-20T18:04:19+03:00
Происшествия

«Они ели мою колбасу»: 77-летняя старушка купила пистолет и застрелила внучку и брата

На Кубани пенсионерку приговорили к 11 годам колонии общего режима
Ева Мур@kp_kuban
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Старушка должна выплатить 1,5 миллиона компенсации мужу своей жертвыСтарушка должна выплатить 1,5 миллиона компенсации мужу своей жертвы
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В Краснодаре за умышленное убийство 22-летней внучки и 65-летнего брата на 11 лет осудили 77-летнюю пенсионерку Нину Хрусталеву. Девушке бабушка выстрелила в затылок из своего пистолета «ТТ», а затем всадила две пули в грудь брату.

В суде бабуля-киллер не проронила ни слезинки. И смиренно отправилась по этапу.

- Параллельно суд постановил Хрусталевой выплатить компенсацию родственникам убитых 1,5 миллиона рублей, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Она заявила, что отдаст этот долг, когда выйдет из тюрьмы через 11 лет.

Надо сказать, Нина Хрусталева — нетипичная пенсионерка. В преклонном возрасте она решила кардинально изменить свою жизнь, согласившись переехать из столицы на Кубань.

- Они сами ее позвали к себе жить, - говорят об убитых соседи.

Три года назад Нина Ивановна продала в Москве элитную квартиру и рванула коротать безбедную старость к родне в станицу Ивановскую. Приятный южный климат, сад, огород и несколько часов до моря — все было прекрасно в той жизни, которую она себе нарисовала. Только народную мудрость в отношениях с родней не учла — чем дальше, тем ближе. В доме троюродного брата они жили дружно пока у Нины Ивановны деньги водились.

- Она купила квартиру этой краснодарской родне в Краснодаре, - рассказали «КП» - Кубань» соседи убитых.

А потом начались бесконечные ссоры, во время одной из них однажды Хрусталева вспомнила, что в целях безопасности несколько лет назад приобрела себе настоящий боевой пистолет.

Настоящая драма разыгралась буквально из-за дележки колбасы.

- Каждое утро старушка подходила к холодильнику с линейкой и измеряла, не уменьшилась ли она за ночь хоть на сантиметр, - открылись подробности во время судебного процесса.

Если выяснялось, что бабушку объедают, начинался скандал. Столь же нелепым был и мотив убийства в тот день, 21 апреля прошлого года.

- Они обнаглели, - заявила бабуля как только ей надели наручники на руки. - Выгоняли меня из дома.

Услышав выстрелы, муж убитой Хрусталевой 22-летней внучки вызвал полицию и спрятался в доме до ее приезда.

Позже выяснилось, что оружие, которое бабушка носила в своей сумочке, не было зарегистрировано. И это обстоятельство только усугубило участь пенсионерки. Кстати, судом она была признана психически вменяемой.

- 11 лет женщина проведет за решеткой в колонии общего режима за двойное убийство и незаконное приобретение и хранение оружия, - гласит приговор суда.

В законную силу он пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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