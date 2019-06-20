2019-06-20T17:54:40+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи: «Прямая линия с Президентом РФ – это объективный индикатор эффективности нашей работы»

Сегодня рабочий график Главы Адыгеи был посвящен главному общественно-политическому событию страны – 17-й Прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
Изменить размер текста:

Мурат Кумпилов был готов подключиться к диалогу и ответить на вопросы, касающиеся региона. На связи также были премьер-министр РА, вице-премьеры РА, отраслевые министры, главы муниципальных образований.

По мнению Мурата Кумпилова, формат Прямой линии подчеркивает важность взаимодействия всех уровней власти в выполнении задач Президента РФ и дает дополнительную возможность синхронизировать усилия федеральных и региональных структур по решению актуальных для людей вопросов.

Поручения Президента страны, обозначенные в ходе Прямой линии, социально ориентированы, сосредоточены на гармонизации общественных отношений и отвечают запросам населения. За каждым конкретным вопросом стоит решение масштабных задач в рамках национальных проектов. Они касаются демографической политики, здравоохранения, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной, а также инженерной инфраструктуры, поддержки реального сектора экономики, других сфер деятельности.

Мурат Кумпилов отметил, что все поднимаемые в ходе Прямой линии с Президентом вопросы актуальны для многих регионов. Они будут обобщены и проанализированы применительно к Адыгее для выявления и устранения возможных пробелов в работе.

«Прямая линия – это объективный индикатор эффективности нашей работы, адресатом которой должен быть человек. На это нас нацеливает Президент страны. Мы готовы отреагировать на все поручения главы государства, а также обращения жителей для повышения уровня жизни в Адыгее. При этом в республике налажена постоянная обратная связь с населением, используются все формы коммуникации, в том числе через социальные сети. Перед органами власти республики поставлена задача выстраивать свою деятельность в соответствии с интересами жителей Адыгеи, постоянно находиться в диалоге с населением. Такой комплексный подход позволяет формировать повестку нашей работы для решения актуальных вопросов, в том числе в рамках национальных проектов», – отметил Мурат Кумпилов.

Напомним, общение с населением в формате Прямой линии используется и в Адыгее. В этом году в ходе прямого эфира на ГТРК «Адыгея» Главе республики поступило более тысячи обращений. Все они были изучены, сформирован список поручений, организованы рабочие поездки в районы с инспекцией исполнения поручений Мурата Кумпилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ
Сегодня в Москве заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко провел заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Участие в нем принял Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи: «Своевременное выполнение нацпроектов – приоритетная задача каждого ведомства»
Одной из основных тем планерного совещания, которое сегодня провел Глава РА Мурат Кумпилов, стали вопросы реализации национальных проектов в рамках исполнения майского указа Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Глава Адыгеи: «Системное внедрение практик АСИ меняет модель взаимодействия с бизнесом»
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) представлены результаты Национального рейтинга АСИ, демонстрирующего состояние инвестиционного климата в субъектах РФ
Глава Адыгеи принял участие в заседании комиссии по вопросам реализации национальных проектов
В рамках работы XXIII Петербургского международного экономического форума первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко провел заседание консультативной комиссии Государственного совета РФ.Участие в нем принял Глава Адыгеи Му
Глава Адыгеи и руководитель Росавтодора обсудили вопросы дальнейшего развития транспортной инфраструктуры республики
В рамках рабочей встречи в Москве Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Костюк и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассмотрели актуальные вопросы дорожно-транспортной инфраструктуры республики
Глава Адыгеи: Модернизация энергосистемы Адыгеи повлияет на исполнение нацпроектов
Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялись подписание ряда стратегических соглашений по модернизации энергетической отрасли Адыгеи
Глава Адыгеи и заместитель руководителя Рособрнадзора обсудили готовность региона к проведению ГИА
Сегодня в Доме правительства РА состоялась рабочая встреча Главы Адыгеи Мурата Кумпилова и заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ Анзора Музаева.
Глава Адыгеи посетил спортивные объекты в Тахтамукайском районе
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт.Энем Тахтамукайского района, где завершаются строительные работы. Спортивный объект возводится в рамках госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта». На эти цели и
Глава Адыгеи и руководство «НоваВинд» обсудили подготовку к запуску первого самого мощного в стране ветропарка
Сегодня в Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с руководством дочерней компании государственной корпорации «Росатом» - генеральным директором АО «НоваВинд» Александром Корчагиным.
Республика Адыгея и Почта Банк подписали «дорожную карту»
Сегодня в Москве Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Президент – председатель Правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали план-график мероприятий взаимодействия между Кабинетом министров Республики Адыгея и ПАО «Почта Банк» на 2019-2020 годы.
Тема энергообеспеченности Адыгеи, являющаяся одной из ключевых при реализации нацпроектов на территории республики, была рассмотрена сегодня в Министерстве энергетики России.
На совещании под руководством заместителя Министра энергетики России Юрия Маневича Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поднял ряд важных вопросов по дальнейшему развитию энергосистемы республики и реконструкции ряда энергообъектов
Глава Адыгеи принял участие в видеоселекторе по итогам прохождения предприятиями ЖКХ осенне-зимнего периода
Сегодня Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко провел с регионами видеоселекторное совещание, на котором были подведены итоги осенне-зимнего отопительного периода. Также участники совещания обсудили вопросы, касающиеся реализации федераль
Новости 24
Сочинцы требуют запретить фотобизнес с животными
В Краснодар вернулись участники экспедиции «Дорогой героев»
Кубанские предприятия получат льготы за повышение производительности
В Краснодаре пропала Екатерина Габитова
У «краснодарского каннибала» появились два новых адвоката
Лучшие кубанские муниципалитеты получат дополнительное финансирование
На Кубани идет уборка озимой пшеницы
В Анапе верблюд удивил отдыхающих на пляже
В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали студентов-иностранцев
На всех пляжах Анапы запретили купаться детям
Лада сможет ходить: Вебразработчице с мышечной атрофией за неделю собрали полмиллиона
Под Геленджиком на туриста упало дерево
На Кубани снизились доходы от игорного бизнеса
Краснодар станет участником акции «Горсть Памяти»
Жителя Краснодарского края будут судить за хранение наркотиков
На Кубани одним миллионером стало больше
Тысячи свечей: в Краснодаре 22 июня отметят День памяти и скорби
Два кубанских медика стали победителями Всероссийского конкурса врачей
В Тимашевском районе женщина во время ссоры зарезала сожителя