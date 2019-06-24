С 24 июня в Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» с 1119 по 1195 км становится платным

С 24 июня в Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» (с 1119 по 1195 км) переводится в платный режим в соответствии с распоряжением Правительства России.

- Стоимость проезда при оплате наличными или банковской картой для легкового автомобиля (1-ая тарифная группа) составит в дневное время - 140 рублей, в ночное - 70 рублей, - пояснили в «Автодор – Платные Дороги». - Автомобилисты, использующие транспондер T-pass, смогут сэкономить до 20 процентов.

Фото: «Автодор – Платные Дороги»

Стоит отметить, что отличаться размер оплаты может от времени суток, а также габаритов автомобиля. В любом случае приобретение транспондера позволит значительно снизить расходы. В частности, пользователи транспортных средств 1 и 2 тарифной групп (мотоциклы, легковушки, небольшие грузовики) смогут воспользоваться абонементом на 20 или 50 поездок. Он наиболее выгоден тем, кто часто передвигается по платным участкам. Для сравнения: стоимость одного проезда при покупке абонемента для легкового автомобиля 1 тарифной группы на 20 поездок составит 84 рубля, а если приобрести «проездной» на 50 поездок, то уже 56 рублей.

Подчеркнем, что на данном участке организована открытая система сбора платы, при которой пользователи оплачивают проезд один раз, вне зависимости от пройденного расстояния, на пункте взимания платы (ПВП) на 1184 км трассы М-4 «Дон» при каждом его пересечении.

ВАЖНО!

Участок федеральной автомобильной дороги М-4«Дон» 1119 – 1195 км соответствует 1Б технической категории. Здесь проведены работы по комплексному обустройству и реконструкции, тем самым новый участок отвечает самым современным международным требованиям к скоростным автомобильным дорогам и безопасности дорожного движения на них.

НА ЗАМЕТКУ

Альтернативный бесплатный маршрут

Водители, которые не хотят платить за проезд, могут воспользоваться альтернативной дорогой, она идет следующим образом: южный подъезд к Ростову-на-Дону - западный обход Ростова-на-Дону, дорога Ростов-на-Дону (от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон») - Азов, восточный обход Азова, станица Александровка - станица Староминская, станица Староминская - станица Ленинградская - станица Павловская, станица Октябрьская - станица Павловская - станица Новопластуновская, обход станицы Павловской.

С тарифами можно ознакомиться здесь