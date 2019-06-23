«Вау! Гроза с радугой!»: жители Краснодара делятся снимками природного явления в соцсетях

Сильные дожди с грозой ударили по Кубани ночью 23 июня. Стихия продолжит бушевать и 24 июня с ветром до 20 м\с на побережье. Вместе с ливнем жители Краснодара наблюдали за грозой. Ближе к утру стихия успокоилась и можно было увидеть радугу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716155" frameborder="0"></iframe> Гроза над Краснодаром 23 июня.Источник: Елена НОРЕНКО

- Страшно красиво, - написала девушка. – Я в 5 утра думала, что настал конец света.

ФОТО: Типичный Краснодар

- Ночью была война миров, а все равно не похолодало, - поделился мужчина.

ФОТО: Типичный Краснодар

- У меня коты от страха подпрыгивали, - делится впечатлениями девушка.

ФОТО: Типичный Краснодар

- Война магов и миров! Крррасотища! – сказала в комментариях женщина.