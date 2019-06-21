Происшествие случилось в пятницу, 21 июня, в Лабинском районе Краснодарского края. Известно, что утром вертолет Ми-2 поднялся в воздух для того, чтобы начать выполнять сельскохозяйственные работы.

Фото: Южного следственного управления на транспорте

Во время полета пилот должен был выйти на связь. Однако в установленное время он этого не сделал. Начались поиски. Спустя время стало известно, что вертолет потерпел крушение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715872" frameborder="0"></iframe> В Краснодарском крае потерпел крушение Ми-2 Видео: СК России.

- На борту находился только пилот. Он погиб, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах региона.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пилота зовут Виктор Зыкин. Ему 67 лет, в Краснодарский край он приехал из Коломны.

Сейчас на месте работают оперативные службы.

- Предварительно борт принадлежит индивидуальному предпринимателю, - комментируют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кроме того, выехала следственная группа, которая уже начала проверку.

Фото: Южного следственного управления на транспорте

- По предварительным данным, 21 июня около 09:10 вертолет, которым управлял мужчина, обрабатывая поля, совершил жесткую посадку в станице Чамлыкская Лабинского района, - рассказывает «КП» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте Анна Терземан. - В результате ЧП мужчина погиб на месте происшествия.

Фото: Южного следственного управления на транспорте

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СПРАВКА «КП»

Ми-2 - многоцелевой вертолет. Широко применяется для выполнения множества гражданских и военных задач. Чаще всего, винтокрылую машину используют в сельскохозяйственных целях, например, для опрыскивания и опыления лесных и сельскохозяйственных угодий.