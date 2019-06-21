В Краснодарском крае потерпел крушение Ми-2
Происшествие случилось в пятницу, 21 июня, в Лабинском районе Краснодарского края. Известно, что утром вертолет Ми-2 поднялся в воздух для того, чтобы начать выполнять сельскохозяйственные работы.
Фото: Южного следственного управления на транспорте
Во время полета пилот должен был выйти на связь. Однако в установленное время он этого не сделал. Начались поиски. Спустя время стало известно, что вертолет потерпел крушение.
В Краснодарском крае потерпел крушение Ми-2 Видео: СК России.
- На борту находился только пилот. Он погиб, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах региона.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», пилота зовут Виктор Зыкин. Ему 67 лет, в Краснодарский край он приехал из Коломны.
Сейчас на месте работают оперативные службы.
- Предварительно борт принадлежит индивидуальному предпринимателю, - комментируют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Кроме того, выехала следственная группа, которая уже начала проверку.
Фото: Южного следственного управления на транспорте
- По предварительным данным, 21 июня около 09:10 вертолет, которым управлял мужчина, обрабатывая поля, совершил жесткую посадку в станице Чамлыкская Лабинского района, - рассказывает «КП» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте Анна Терземан. - В результате ЧП мужчина погиб на месте происшествия.
Фото: Южного следственного управления на транспорте
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
СПРАВКА «КП»
Ми-2 - многоцелевой вертолет. Широко применяется для выполнения множества гражданских и военных задач. Чаще всего, винтокрылую машину используют в сельскохозяйственных целях, например, для опрыскивания и опыления лесных и сельскохозяйственных угодий.
ИСТОЧНИК KP.RU