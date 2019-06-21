Гнев неба: Фото и видео сильной грозы впечатлили жителей Сочи

Накануне вечером природа устроила для жителей и гостей Сочи показательные «выступления» в небе.

Когда солнце стало садиться, за пару минут над курортом повисли темные тучи. А затем над морем стали сверкать молнии и греметь гром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715944" frameborder="0"></iframe> Молния в Адлере Видео: instagram.com/aleksandrovna_sv17.

Непогода заставила отдыхающих достать мобильные телефоны, чтобы запечатлеть стихию.

В этот раз, по словам очевидцев, снимки и видеозаписи выходили особенно красочными. А все благодаря тому, что молнии сверкали невероятно часто. В некоторых районах города насчитывали более 20 разрядов в минуту.

Фото: instagram.com/woglinde

Пока зрители зрелищного небесного шоу загружали снимки грозы в сеть, метеорологи предупредили о ее возможном повторении, причем уже через пару дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715945" frameborder="0"></iframe> Удар молнии в Чёрном море, Сочи - 20.06.2019 Видео: Boris Demin.

- 23 июня местами в крае кратковременный дождь, гроза, во второй половине периода в южной половине региона сильный дождь, град, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. На Черноморском побережье местами также возможен кратковременный дождь и гроза.

Фото: instagram.com/anutasapega/

ВАЖНО!

Что интересно стихия абсолютно не напугала отдыхающих на пляже. Многие продолжали лежать на полотенцах, наблюдая за тем, как небо озаряют молнии. Правда, спасатели все же рекомендуют в подобных ситуациях, как можно скорее спрятаться в помещении.

Крайне опасно купаться в грозу. Если во время грозы вы в лодке, надо немедленно грести к берегу, на воде вы – самый возвышенный предмет. Поражению ударом молнии способствуют мокрое тело и сырая одежда.

Если вы находитесь в туристическом походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться в них. Металлические предметы (посуду, топоры и т.д.) надо отнести на несколько метров от лагеря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715946" frameborder="0"></iframe> Капризы природы в Сочи Видео: instagram.com/sochi.sky.

Но не стоит скрываться под высокими деревьями (особенно отдельно стоящими). Более опасными считаются тополь, ель, сосна.

Если во время грозы вы оказались вне помещения, постарайтесь укрыться в углублениях, у подножия склонов, можно присесть в сухую яму, траншею.

Если едете в машине, остановитесь, но из машины не выходите, закройте окна.