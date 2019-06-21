ЧП в Новороссийске: из детсада №47 дедушка забрал чужую девочку

13 июня дедушка, который приехал из Воронежа к сыну в Новороссийск, без ведома родных решил забрать 5-летнюю внучку из садика. 70-летний пенсионер зашел в здание, представился охраннику: мол, я за ребенком.

- Охранник на входе не спросил у дедушки пропуск, - рассказывает замначальника по дошкольному образованию управления образования Новороссийска Евгения Дрюмя. – Пенсионер зашел в ближайшую группу и назвал фамилию внучки. В этот же момент к нему подбежала чужая девочка, стала рядышком. Помощник воспитателя (другими словами, няня) спросила у малышки, ее ли это дед. Та кивнула головкой. Пенсионер с ребенком вышел из детсада, но минут через 10 вернулся - девочка забыла в группе кепочку.

Выяснилось, что эту девочку часто забирали мало знакомые ей люди. Ее мама служила в полиции и не всегда успевала забирать дитя из садика. Просила об этом коллег по работе. Именно поэтому малышка так легко и непринужденно пошла с чужим дядей.

После инцидента уволили помощницу воспитателя, воспитателя и заведующую садика, хотя родители других детей были против и защищали педагогов. Говорили новому руководству детсада, что надо простить воспитателей. Люди уверены, что ничего страшного не случилось и увольнение – это слишком суровое наказание. К тому же, если уж наказывать, то и охранника тоже следует – именно он пропустил в детское учреждение совершенно постороннего человека.

- Это грубое нарушение, за него по трудовому договору обычно увольняют по статье, но работники написали заявление по собственному желанию, - продолжает Евгения Дрюмя. – Мы на них не давили, в такой ситуации это верное решение. Наша позиция такова, безопасность детей превыше всех предыдущих заслуг. У нас в учреждениях несколько степеней защиты: мы ставим ограждения, камеры, охрану, тревожные кнопки и нас поразило, что вот так легко человек взял и забрал ребенка. Кстати, мы выставили претензию охранной фирме, этого сотрудника уволили. К уволенным работникам ни у нас, ни у родителей нареканий нет, но так безответственно поступать нельзя. Причем нет претензии и у мамы девочки, которую по ошибке забрали. А если бы вместо безобидного дедушки был злоумышленник, что тогда?

После ЧП в саду провели внутренне расследование. Выяснилось, что дедушка давно не видел свою внучку. Можно сказать, увидел впервые. Поэтому не узнал ее. Пенсионер хотел сделать сюрприз малышке и неожиданно забрать ее из садика. Отдала ребенка помощник воспитателя, которая не знает всех родителей в лицо, а воспитатель группы в тот момент проводила собрание. Когда ребенка забрал дед, няня заподозрила что-то и позвонила матери. Но та, разумеется, ни про какого дедушку ни слухом – ни духом. Слава богу, в этот же момент малышка вернулась за кепкой.

КОНКРЕТНО

Кто имеет право забирать ребенка из садика?

По закону, забирать дитя имеют право только мать и отец, бабушки и дедушки не считаются. Но не всегда у родителей получается это сделать, поэтому в таком случае с ними заключают дополнительное соглашение. В нем нужно написать паспортные данные родственников, которые будут забирать ребенка. Потом для них сделают пропуск в садик, его родные обязаны предъявлять на посту охраны.