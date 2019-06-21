15 вопросов об ипотеке в Краснодаре

Ипотека – это серьезный и ответственный шаг для любого человека или семьи. Это понятно, ведь речь идет о крупных суммах. Но именно благодаря ипотеке свое собственное жилье перешло из категории «несбыточная мечта» в разряд «осуществимых целей».

Какие сейчас процентные ставки и каковы перспективы? Можно ли снизить процент по ипотеке? Эти и другие вопросы мы обсудили с нашими гостями: начальником отдела по развитию партнерского канала продаж АО «Россельхозбанк» Юлией Алпатовой и руководителем ипотечного отдела «Московского индустриального банка» Анжеликой Кухтиновой.

1. Какие нужны документы?

Сейчас заем на покупку квартиры получить гораздо проще, чем раньше. Сегодня достаточно двух документов: паспорт и СНИЛС.

- Данная программа предназначена для людей, у которых нет времени или желания собирать все документы и копить большой первоначальный взнос. В таких случаях процентная ставка становится выше, как правило, на 0,5%. В ежемесячных выплатах это едва ли ощутимо – до 200 рублей, - поясняет «КП» - Кубань» Анжелика Кухтинова.

Вообще для оформления ипотечного займа нужно больше документов.

- Понадобятся паспорт, СНИЛС, для мужчин до 27 лет – военный билет, также понадобятся документы о семейном положении, наличии детей, справки, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, - подчеркивает Юлия Алпатова. – В «Россельхозбанке» мы принимаем справки о доходах по форме банка, а саму заявку на ипотеку рассматриваем всего один-два дня.

Анжелика Кухтинова слева, Юлия Алпатова в центре.Фото: Архив "КП"

2. Какие налоговые вычеты положены при покупке жилья?

Не все знают, но часть потраченных на квартиру денег - 13% - можно вернуть. Это работает лишь один раз и рассчитывается от максимальной суммы в два миллиона рублей. То есть если недвижимость куплена за 1,8 миллиона, то вычет будут считать именно от этой суммы. Если же, например, за 3 миллиона, то компенсируют лишь 13% от 2 000 000. То есть 260 тысяч.

- Также можно получить вычет с суммы переплаты по ипотеке. В случае покупки готового жилья в 2019 году, документы на налоговый вычет можно подавать уже в 2020-м. Если же приобретается жилье на этапе строительства, покупателю нужно дождаться окончания строительства, получить правоустанавливающие документы и также в следующем году направить документы на налоговый вычет, - объясняет процедуру руководитель ипотечного отдела «Московского индустриального банка» Анжелика Кухтинова. - Однако штрафы, неустойки, пени по просроченным платежам не входят в этот перечень. Для получения вычета по ипотечным процентам в дополнение к основным документам по сделке нужно будет представить в налоговую инспекцию копию кредитного договора и справку об уплаченных процентах. Справку можно получить в банке, в котором оформляли ипотеку.

3. С какими непредвиденными расходами можно столкнуться при оформлении ипотеки?

Нужно будет сделать оценку рыночной стоимость жилья. Это примерно обойдется в 4 000 рублей. Оформить страховку жизни и здоровья, имущества. Это 0,7% от суммы ипотеки. Еще понадобится аккредитив до 1 000 рублей – это специализированный счет, который гарантирует сохранность денежных средств до гос. регистрации квартиры.

4. Будет перерасчет процентов переплаты при досрочном погашении ипотеки?

- Конечно, будет. Чем быстрее вы погасите ипотеку, тем меньше будет переплата, - поясняет Юлия Алпатова. – Сейчас в Краснодаре чаще всего берут заем на 15 лет, а выплачивают за семь, иногда даже за пять. Такой большой срок изначально получает одобрение быстрее - из-за меньшего ежемесячного платежа.

5. Можно ли отказаться от страховки имущества и жизни?

- Отказаться от страхования жизни можно, в этом случае, как правило, в банках увеличивается процентная ставка по кредиту. Но какой смысл в этом? Деньги в итоге получатся одни и те же, только можно еще и страховку получить, - уверена Юлия Алпатова.

6. Можно ли сделать перерасчет и вернуть часть суммы от страховки, если ипотека погашена досрочно?

- Да. Нужно написать заявление в страховую компанию. Для возврата необходимо подать документ, подтверждающий закрытие ипотеки, - поясняет Анжелика Кухтинова.

7. Если у меня есть неофициальный доход, и я оформляю ипотеку по справке банка, гарантируют ли мне конфиденциальность моих персональных данных?

- Эта справка была придумана банками, она предназначена для внутреннего пользования, чтобы понимать реальную платежеспособность клиента. Соответственно, конфиденциальность здесь гарантирована, - отмечают эксперты.

8. Можно ли рефинансировать ипотеку?

- Да, Если вы брали ипотеку несколько лет назад под более высокий процент и перекредитуетесь по более низкой процентной ставке. Бывает также, что изменились финансовые обстоятельства и вам просто необходимо снизить ежемесячный платеж по ипотеке, увеличив ее срок – в этом случае рефинансирование тоже ваш вариант. Для рефинансирования ипотеки не требуется согласие первичного банка-кредитора, отсутствуют комиссии по кредиту. Вы можете выбрать удобную схему погашения кредита – аннуитетную, то есть равными платежами каждый месяц, или дифференцированную схему погашения, при которой размер платежа уменьшается к концу срока кредитования, что уменьшит переплату по процентам, - объясняет Юлия Алпатова.

9. Можно ли рефинансировать военную ипотеку?

- Рефинансирование военной ипотеки вполне возможно, причем ставка сейчас составляет 9,5% в рамках акции «Мечты сбываются». Ею можно полностью погасить кредит, приобретенного АО «ДОМ РФ», а также проценты. Это распространяется и на квартиру, и на дом с землей, - отвечает эксперт «Россельхозбанка».

10. Есть ли в Краснодаре акции для молодых семей?

- Сейчас в «Россельхозбанке» идет акция «Мечты сбываются». Самое главное в ней – процентная ставка. Всего 9,7% годовых по программе «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости». По такой, согласитесь, очень привлекательной ставке, при первоначальном взносе от 20% и более, можно купить жилье в новостройке, приобрести квартиру на вторичном рынке жилья, таунхаус на вторичном рынке. Акция продлится до 30 июня включительно, - рассказывает Юлия Алпатова. – Если речь идет о молодой семье, то первоначальный взнос уменьшается в два раза – до 10%. Если есть материнский капитал, он может покрыть первоначальный взнос полностью. Молодой считается семья, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет на момент выдачи кредита. Причем семья может быть и неполная, состоящая только из одного родителя и одного или нескольких детей. Также молодым семьям предоставляются скидки по процентным ставкам.