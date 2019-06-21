2019-06-21T17:17:50+03:00
Общество

Александра Гаврилова избрали председателем Совета директоров «Россети Кубань»

До июня 2019 года он занимал пост гендиректора компании
Ксения БОГДАНОВА
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Александр ГавриловАлександр Гаврилов
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Новым председателем Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (компания оказывает услуги под брендом «Россети Кубань») избран Александр Гаврилов. До этого назначения он занимал пост генерального директора той же компании. Кандидатура Александра Гаврилова была выбрана 20 июня на первом заседании, прошедшем после годового Общего собрания акционеров «Россети Кубань». Заседание впервые проходило в новом составе Совета директоров. Голосование за кандидатуру председателя проводилось в заочной форме.

ПАО «Кубаньэнерго» обслуживает территорию Краснодарского края и Республики Адыгея с населением более 5,5 млн человек, под ее контролем находятся 90 тысяч километров линий электропередачи. Александр Гаврилов руководил компанией «Россети Кубань» более 10 лет. За это время он наработал огромный профессиональный опыт и хорошо знает проблемы и главные цели энергосетевого комплекса региона.

- На Кубани созданы все необходимые условия для цифровой трансформации инфраструктуры и построения современного сетевого комплекса, который будет отвечать существующим и перспективным требованиям различных категорий потребителей, а также станет базисом для дальнейшего социально-экономического развития региона в эпоху четвертой промышленной революции, - подчеркнул Александр Гаврилов.

Компания «Россети Кубань» входит в группу «Россети», в ее составе - 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские).

ИСТОЧНИК KP.RU

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