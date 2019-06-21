Вакансии будущего: чему стоит учиться сегодня

По всей стране прошли последние звонки для выпускников. Позади «переход Рубикона» - сдача Единого государственного экзамена. Буквально на носу выпускные балы и вручение школьных аттестатов. Торжества пройдут, и встанет вопрос о получении дальнейшего профессионального образования.

Какую специализацию выбрать сегодня, чтобы быть «в мейнстриме» завтрашнего дня? Какие вакансии будут наиболее востребованы в будущем? В какой сфере можно добиться головокружительных карьерных высот? Специалисты газеты «Городские вакансии», не имея машины времени, но обладая большим опытом в вопросах трудоустройства, провели исследование, чтобы дать ответы на эти вопросы.

Миру — мир и новые профессии

Сегодня рынок труда подвержен метаморфозам и постоянной эволюции. В скором времени он может измениться до неузнаваемости, поскольку живем мы в информационную эру и эпоху цифровых технологий. Многие «вакансии будущего» связаны с инновационными сферами и развитием глобальной сети Интернет. Уже сейчас понятно, что перспектива есть не только у IT-сферы, но и в области медицины, экологии и психологии открываются новые горизонты.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью

Представляем вашему вниманию «грань будущего» — топ-20 профессий, способных изменить привычный мир:

1. Дизайнер виртуальной реальности — подразумевается создание офисов, музеев и прочих учреждений в сети Интернет;

2. Специалист по восстановлению экосистем — согласно анализу экспертов, уже в ближайшее десятилетие понадобится восстановление многих составляющих окружающей cреды из ранее собранного генетического материала;

3. Биоинженер и боди-дизайнер — замена тканей и органов станет возможной, а искусство пластической хирургии выйдет на принципиально новый уровень;

4. Виртуальный экскурсовод или digital-комментатор культуры — в скором времени экскурсии онлайн могут существенно сократить долю реальных посещений культурных объектов. Далеко не у всех есть возможность слетать в Париж, чтобы насладиться экспонатами Лувра, но интернет «стирает границы»;

5. Молекулярный диетолог и нанодиетолог — им предстоит разрабатывать диеты с учетом индивидуальных особенностей конкретного организма и новых видов продовольствия;

6. Геронтолог и специалист по генной инженерии — ученые, занимающиеся исследованиями старения человеческого организма, а также вопросами сохранения молодости и долголетия;

7. Брендмейкер — консультант по стилю и психолог в одном лице, создающий и формирующий трендовый внешний образ клиента;

8. Реконструктор и проектировщик 3D-печати — с течением времени памятники истории и архитектуры разрушаются, но в ближайшем будущем специалисты по перестройке станут применять 3D-технологии, позволяющие создавать полноценные элементы для зданий по указанным параметрам;

9. Разработчик домашних роботов — прогнозы таковы, что уже к 2030 году роботизация сведет к минимуму усилия на ведение домашнего хозяйства;

10. Специалист по развитию бренда — станет заниматься комплексным интернет-продвижением компании, работами с социальными сетями и карьерными сайтами;

11. Инженер по RFID-меткам — специалист по РФИД-идентификации будет работать с чипами, хранящими «пласты» пользовательской информации, это прогрессивная «реинкарнация» сегодняшнего оператора базы данных;

12. Специалист по геймификации и игровой бета-тестер — комплексное тестирование игровых устройств с целью выявления любых погрешностей;

13. Специалист по экологическому праву — сопровождение проектов по разработке недр и решение споров, касающихся нанесения ущерба окружающей среде или здоровью граждан;

14. Гидропоник — успешное выращивание на искусственных средах без почв кормовых растений;

15. Специалист по альтернативной энергетике — производство и использование систем нетрадиционных источников энергии;

16. Вальвеолог — продвинутый специалист в сфере сохранения здоровья человека в условиях производства, компетентно занимающийся вопросами охраны труда и психогигиены;

17. Космический инженер — проектирование систем в космической области;

18. Лайф-коуч — персональный профессиональный советчик на все случаи жизненных обстоятельств;

19. Медиатор — мастер по разрешению конфликтов посредством медиаций;

20. Эксперт по эргономике — оптимизация рабочих процессов и внедрение алгоритмов, повышающих производительность труда сотрудников.

Пока «грани будущего» в виде новых профессий представлены не во всех современных учебных заведениях. Но тренд задан, и желающих работать в новых перспективных областях с каждым годом становится все больше. К примеру, направления биоинженерии, роботехничеких систем и мехатроники уже сейчас достойно представлены в российских вузах.

Вспоминая известное выражение «работа не волк — в лес не убежит», можно добавить, что перспективы — это «гепард», который мчится с потрясающей скоростью.