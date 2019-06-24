Летевший из Анапы в Уфу самолет экстренно приземлился в Самаре

Самолет авиакомпании UTair, летевший из Анапы в Уфу, экстренно сел в Самаре в 00:19. Причиной посадки стала техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Уфы.

По словам очевидцев, во время посадки в самолете чувствовался сильный запах гари. Задымления при этом не наблюдалось.

Посадка прошла успешно, на борту в этот момент находилось 99 пассажиров, половина из которых дети. Они ожидали в Самаре резервное воздушное судно. Также из-за этого был задержан рейс Уфа - Анапа UT-392, вылет которого планировался на 04:50 (мск).

Пассажиры дождались замены самолета. Воздушное судно приземлилось в Уфе в 08:32 по местному времени (06:32 мск), после борт вылетел в Анапу в 09:37 (07:37 мск).