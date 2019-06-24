Селевой поток в Сочи остановил автомобильное движение

Унесло несколько торговых ларьков. Фото: МУП "Водоканал Сочи"

Мощный сель обрушился сегодня, 24 июня, на местность между Красной Поляной и населенным пунктом Эсто-Садок. Несколько торговых палаток смыло водой с грязью. Но о пострадавших не сообщается.

Фото: МУП "Водоканал Сочи"

- Из-за ливней в Сочи сошло более 4000 кубометров воды, - сообщили в мэрии курортного города. - В районе ручья Сулимовский повреждена автомобильная дорога, в данный момент ведутся работы по ее расчистке от грязи и камней. В ближайшие часы планируется восстановить движение автотранспорта.

Более того, по данным МЧС, 24 июня, этот сель был не единственным.

- В 08:30 обнаружено еще одно место схода селевого потока. Общий объем составляет около 1500 кубометров. Ликвидируют последствия 24 человека, 8 единиц техники, от МЧС России 2 единицы техники и 7 человек личного состава. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. На 09:00 из 1500 кубометров убрано 200, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. – Информации о погибших и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716286" frameborder="0"></iframe> Мощный сель сошел в Сочи.соцсети

В местах схода стихии ведется расчистка.