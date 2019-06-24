Селевой поток в Сочи остановил автомобильное движение
Экстренные и коммунальные службы устраняют последствия схода селя в Сочи.соцсети
Унесло несколько торговых ларьков. Фото: МУП "Водоканал Сочи"
Мощный сель обрушился сегодня, 24 июня, на местность между Красной Поляной и населенным пунктом Эсто-Садок. Несколько торговых палаток смыло водой с грязью. Но о пострадавших не сообщается.
Фото: МУП "Водоканал Сочи"
- Из-за ливней в Сочи сошло более 4000 кубометров воды, - сообщили в мэрии курортного города. - В районе ручья Сулимовский повреждена автомобильная дорога, в данный момент ведутся работы по ее расчистке от грязи и камней. В ближайшие часы планируется восстановить движение автотранспорта.
Более того, по данным МЧС, 24 июня, этот сель был не единственным.
- В 08:30 обнаружено еще одно место схода селевого потока. Общий объем составляет около 1500 кубометров. Ликвидируют последствия 24 человека, 8 единиц техники, от МЧС России 2 единицы техники и 7 человек личного состава. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. На 09:00 из 1500 кубометров убрано 200, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. – Информации о погибших и пострадавших нет.
Мощный сель сошел в Сочи.соцсети
В местах схода стихии ведется расчистка.
Фото: МУП "Водоканал Сочи"
ИСТОЧНИК KP.RU