«Ваш пароль?»: В Краснодаре пристав с телефона подруги записалась на наращивание волос, чтобы поймать должницу

Должники с каждым разом пытаются быть проворнее. Используют все новые уловки, чтобы избежать «раскулачивания», порой, забывая о том, что приставы при желании могут найти кого угодно.

За 29-летним краснодарским мастером по наращиванию волос Еленой Францаловой (фамилия изменена - Авт.) служители закона охотились не один месяц. Женщина в свое время заняла у своего знакомого 600 тысяч рублей. Вот только возвращать, по всей видимости, не собиралась. Когда у мужчины лопнуло терпение, он обратился в суд. За то время, что она не платила, набежала пеня, добавились исполнительские сборы. В итоге, Елене, согласно решению Фемиды, нужно было вернуть больше миллиона рублей.

На связь с приставами женщина не выходила, застать ее дома не удавалось. Тогда служители закона завели разыскное дело и стали искать имущество нерадивой должницы, которое можно было арестовать.

Когда пристав стала искать Елену в соцсетях обнаружила, что у нее есть своя студия красоты. Находится она на улице Тургенева, работа кипит с утра и до вечера. Вот только попасть в салон оказалось сложнее, чем можно было предположить. Записаться мог не каждый желающий, трубки в студии брали далеко не со всех номеров.

Попасть к мастеру оказалось очень сложно.

- Дозвониться со стационарного телефона туда не удавалось, трубку просто никто не брал. Попытались сделать это с мобильных разных сотрудников, находящихся в тот момент на работе, но тоже тщетно - шли гудки, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» замначальника отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Краснодарскому краю Александр Коробов. - Скорее всего, на телефоне была установлена специальная программа, отслеживающая местоположение звонящего, а затем хозяйка узнавала, есть ли поблизости с этим адресом органы МВД или приставы. Поскольку мы набирали номер из нашего отдела в Центральном районе, то она заподозрила неладное и игнорировала нас.

Но все же обхитрить мастера по наращиванию волос удалось. Пристав позвонила с мобильного подруги, проживающей на Гидрострое, и записалась под видом простой клиентки, которая давно хочет сменить имидж. Ей назначили время и выдали одноразовый пароль - набор из нескольких цифр. Только, если ты знаешь его, то можешь пройти внутрь.

- По этой же причине приставы не смогли встретиться с мастером в салоне. Сама студия находится на первом этаже многоэтажки, при этом со всех сторон оно оборудовано камерами слежения, - добавляет Александр Коробов. - Именно по ним владелица в режиме онлайн следила, что творится в салоне и за его пределами.

В назначенное время пристав в своей обычной одежде пришла в студию. На входе по домофонной связи ее просили назвать код. Услышав правильный ответ, дверь открыли. Попав внутрь, служитель закона сняла с себя маску и поспешила познакомиться с мастером-должницей. На месте ее не оказалось, тогда пристав приступила к описи имущества, в конце концов, чего ждать хозяйку, когда известно, что находится в ее собственности.

Товара, по самым скромным подсчетам, оказалось на сумму более двух миллионов рублей.

Открыв один из шкафов, пристав обнаружила несколько пакетов с волосами, предназначенными для наращивания. Товара, по самым скромным подсчетам, оказалось на сумму более двух миллионов рублей. В этот самый момент Елена прибежала в салон. Поняв, насколько серьезно ее положение, решила погасить долг - в тот же день она перевела всю сумму до копейки. Имущество осталось при мастере, как собственно, и совесть.