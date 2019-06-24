График отключений горячей воды 2019 в Новороссийске в июле

Отпуск нужен всем. И даже котельным. Поэтому несколько отопительных станций в Новороссийске закрывают в июле. Они будут не только «отдыхать» от работы, но и на них пройдет ремонт. И опубликован график отключений горячей воды в Новороссийске на это время.

- В связи с плановым ремонтом котельной по ул. Ленина, 4 в поселке Гайдук со 2 по 15 июля будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирного дома по улице Ясельная, 4, - сообщили сайту «КП»-Кубань» тепловики.

Но не только жильцы этого дома останутся без блага цивилизации. Перестанут работать и несколько других котельных, которые обслуживают ряд многоэтажек.

Полный график отключений горячей воды в Новороссийске на июль:

С 3 по 12 июля будут ремонтировать котельные по ул. Сипягина,6 и Видова,67. Поэтому горячей воды не будет здесь:

ул. Анапское шоссе, 25, 27,29,37,39,

ул. Видова, 56, 58,65, 79,83, 85, 87,

ул. Козлова, 56, 72,103,

ул. Кутузовская, 13,15,17,

ул. Московская, 5, 7, 9,

ул. Щорса, 3,

ул. Советов,23,

ул.Рубина,11.

С 4 по 17 июля остановят котельную СР «Южный» -2-я. Горячей воды не будет в многоэтажках по адресам:

ул. Г. Десантников, 10,12,14,18,20,22,24, 28,30,32,34,36,38, 95,97

ул. Малоземельская, 3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,

ул. Волгоградская,34,36,38,40,42,44,48,50,52,54,

ул.Дзержинского,192,194,196,198,202,204,206,210,216,216 а,218,220/2,207,209,221,231,225

ул. Куникова, 52 а,58,58а,60,60а,62,62а,64,64а,66,

ул. Хворостянского,1,3,7,9,11,13,13б,15»Виктория»,

ул. Южная,6,10,10а,12,14,

ул. Пионерская,12,15,17,19,21,21а,23,23а, 21б, 25,27,33,37, 39,39а.

С 8 по 21 июля закроют котельную по улице Аршинцева, 25а .

Блага цивилизации не будет в домах по улицам:

Аршинцева, 25а,50,

Михаила Борисова, 11а,13, 15, у

Сибирская, 26,

Жени Хохлова, 2,

Комсомольская,22,

Первомайская,5.

В 7 микрорайоне Новороссийска тоже начнут ремонтировать котельную. С 9 по 22 июля горячей воды не будет:

ул. Прямая, 31,33,

ул. Раевского, 62,

ул. Героев Десантников,47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 65/1, 65/2, 65/3, 69, 71, 73, 73а, 75,79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,

проспект Дзержинского 183, 185,187, 189, 191, 195, 197, 199, 199а, 201, 203, 205, 205а, 205б,

ул. Куникова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54.

С 11 по 24 июля греть воду в тазиках придется жильцам этих многоэтажек:

Пр.Дзержинского,126,128,130,132,134,136,138,140,150,152,154,156.

ул.Карамзина,2/8,6,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37,41,43,45,49/14,20,51,51а,53, 57.

ул.Куникова,11,19,9,21.

ул.Сн.Рубахо,16,23.

ул.Черняховского,17,19,21.

пр.Ленина,9б, 9а, 22,52,52а.

ул.Чехова,20.

ул. Алексеева, 22, 25, 29 ,50, 54.

ул.Глухова,20.

ул.Набережная,29Д,корпус1,корпус2, 53а,57а,69.

ул.Суворовская,77,79.

Ул. Энгельса,95.

С 18 по 31 июля: ул. Скобликова,3.

С 17 30 июля будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирных домов по улицам:

Куникова, 88, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104.

Мысхакское шоссе,46,50,52,54,56.

Волгоградская, 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32.

Малоземельская,4, 6, 8,10,14,14а.

Золотаревского, 2, 2а, 4, 8,10,12.