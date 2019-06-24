В Краснодаре филиал СМП Банка переехал на новый адрес

Новый офис открылся в самом центре города – на углу улиц Северная, 311 и Янковского, 172. Потеряться невозможно, а до общественного транспорта буквально подать рукой. Цель переезда проста - стать еще удобнее для клиентов.

От касс до переговорных комнат

Новый офис банка в центре Краснодара появился не случайно – как отметил на церемонии открытия заместитель министра экономики Краснодарского края Данил Богданов, банк за много лет стал надежным партнеров администрации края и региона в целом. Подтверждением этому служит соглашение о сотрудничестве между администрацией и банком, которое заключили в этом году.

Двери банка всегда открыты для клиентов, работа продолжалась даже в торжественный день открытия.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Офис на пересечении Северной и Янковского можно без преувеличения назвать самым крупным в крае. Это даже не банк, а целый финансовый комплекс. Новые помещения занимают шесть этажей здания, в которых разместился весь необходимый функционал - от касс до переговорных комнат.

Просторные помещения, удобное зонирование и продуманная навигация позволяют эффективно обслуживать большой поток посетителей. Для клиентов с детьми банк позаботился в первую очередь - в офисе оборудовали игровой уголок для ребятни. Здесь они могут с интересом провести время, пока мамы и папы решают взрослые финансовые вопросы.

- На первом этаже расположен операционный офис, обслуживающий юридических и физических лиц. Второй этаж отдан под ипотечный центр, также здесь выделены места для сотрудников по потребительскому кредитованию, - рассказывает управляющая филиалом СМП Банка в Краснодаре Лариса Громовая. - На третьем этаже обслуживают клиентов среднего и малого бизнеса, а на четвертом расположены кредитные аналитики и менеджеры отдела корпоративного кредитования. Пятый и шестой этаж – административные.

Режим работы банка позволит клиентам решить все вопросы даже в субботу.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Что важно – все сотрудники банка универсальны, потому смогут помочь клиентам в любом вопросе.

Не прекращая работу

Двери банка всегда открыты для клиентов, работа продолжалась даже в торжественный день открытия. Выдать новую карту, оформить перевод или открыть вклад – сотрудники обслуживали каждого.

- Расположение у офиса отличное. Когда банк находился на улице Седина, мне далековато было ехать с работы, а теперь – по пути, - рассказывает клиент СМП Банка Петр Самойленко. – День открытия совпал с числом, когда мне пришла моя банковская карта. У предыдущей истекал срок использования. Менеджер предупредил меня об этом и заранее ее заказал. Вообще с этим банком я давно - услуги оказывают быстро, никаких скрытых условий, если что непонятно – всегда объяснят.

Все сотрудники банка универсальны, потому смогут помочь клиентам в любом вопросе.Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодарском крае СМП Банк успешно работает более 10 лет, и за это время успел завоевать доверие клиентов.

- Мы представляем полный набор услуг и для компаний, и для частных клиентов. Есть отдельная линейка продуктов для малого и среднего бизнеса, - говорит президент-председатель правления СМП Банка Александр Левковский. – Краснодарский край – один из передовых регионов нашей страны. Здесь динамично развивается малый и средний бизнес, есть большой объем жилищного строительства, поэтому мы чувствуем потребность клиентов в ипотечных кредитах.

Кроме того, по словам Александра Левковского, крупные промышленные предприятия, транспортные и логистические компании края давно пользуются услугами банка.

Большие возможности для малого бизнеса

За многолетнюю работу с малым и средним бизнесом у банка накопилось много историй, когда человек приходил в офис буквально с одной идеей. Но со временем при участии и поддержке банка вырос и стал заметным игроком на рынке.

- Мы стремимся к тому, чтобы все наши клиенты, в том числе и будущие, видели в нас не просто банк, а надежного финансового партнера. Нам важно выстроить доверительные и честные отношения с каждым клиентом, каждой компанией и помочь решить все финансовые вопросы, - объясняет Лариса Громовая.

Ставки лояльные, рассмотрение заявки оперативное – словом, все условия, которые так важны бизнесу.Фото: Евгения ХИЛЬКО

В развитии малого и среднего бизнеса СМП Банк принимает активное участие – банк заключил соглашение с Министерством экономического развития России и выдает кредиты в рамках господдержки малого бизнеса по сниженным ставкам. Для предпринимателей разработали целый набор специальных программ – чтобы каждая компания, даже самая небольшая, могла получить нужные финансовые услуги быстро и на хороших условиях. Например, «Доходная недвижимость» подойдет предпринимателям, планирующим приобретение новых коммерческих помещений или капительный ремонт уже имеющихся. Не меньшим спросом пользуется и программа «Деньги под залог недвижимости» - банк готов предоставить кредит на любые цели, даже не связанные с предпринимательской деятельностью. Ставки лояльные, рассмотрение заявки оперативное – словом, все условия, которые так важны бизнесу.

Действительно доступная ипотека

Самые востребованные розничные кредиты сейчас – это ипотека. За счет выгодных ставок она стала по-настоящему доступной для многих жителей края, потому число выданных кредитов активно растет. Лариса Громовая отмечает, что в банке, кроме стандартных программ, существует и ипотека без первоначального взноса. Таким вариантов часто пользуются те, кто устал снимать квартиру или просто не хотел бы откладывать приобретение жилья, на данный момент не располагает необходимыми средствами, но точно знает, что в ближайшее время ему поступит крупная сумма - например, от продажи уже имеющейся недвижимости.

- Ипотека – не просто кредит, а важнейший социальный инструмент, с помощью которого большинство семей сейчас решает жилищный вопрос. Мы постоянно общаемся с застройщиками, аккредитуем новые жилые комплексы, - говорит Лариса Громовая. – Наша главная задача, которая касается не только ипотеки, но и остальных сфер работы, - по-настоящему выгодные ставки и большой выбор вариантов решения самых разных финансовых вопросов.