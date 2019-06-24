В Краснодаре выпустили 95 воспитанников президентского кадетского училища, прошедших полный курс обучения

- Шагаем по моей команде, – шепчет своим товарищам кадет-выпускник, которому досталась почетная миссия нести знамя училища.

На плацу Краснодарского президентского кадетского училища 95 выпускников. В этих статных юношах, стоящих в идеально выглаженной форме и фуражке, уже не узнать тех застенчивых мальчишек. Ровно семь лет назад, когда вуз только открыли, они, 4-классники, выбрали кадетскую форму и жизнь по уставу. И вот волнительный день - получение путевок в жизнь. Даже погода, казалось, прочувствовала момент - с самого утра лил дождь. Хотя всю неделю было жуткое пекло.

Позади кадет – огромная группа поддержка. Родители, бабушки и дедушки, братья, сестры и друзья. Все они, стоя под зонтами, томились в ожидании, когда же, наконец, смогут поздравить своего кадета.

– За всеми достижения наших выпускников стоял ежедневный труд преподавателей, тренеров, воспитателей. Благодарю вас за преданность своему делу, - сказал начальник Краснодарского президентского кадетского училища генерал-майор Геннадий Барковский. - А вам, выпускники, желаю поступить в выбранные вузы и успешной службы на благо нашей страны!

Большинство выпускников продолжат военное дело.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кстати, большинство выпускников продолжат военное дело. Кто-то собирается поступать в «летное», а кто-то метит в «шифровалку». Остальные тоже хотят приносить пользу Родине, но на гражданском поприще.

По итогам выпуска 9 воспитанников получили аттестаты с отличием - их отметили медалями «За особые успехи в учении».

После вручения аттестатов выпускники исполнили вальс. А затем, чеканя шаг, последний раз строем прошли по плацу. Проходя у трибуны с почетными гостями, ребята по традиции под дружное «И все!» бросили в небо монеты.

В этот день кадеты поблагодарили своих педагогов.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Надеемся, воздух свободы вас не опьянит, ребята, - напоследок сказали педагоги, переживая за юношей.

- Некогда отдыхать, – улыбнувшись, ответили будущие офицеры. - Впереди - поступление!

СПРАВКА «КП»

Президентское кадетское училище появилось в Краснодаре в 2012 году.

- Целью создания данного учебного заведения стало воспитание разносторонне развитых юношей, способных в дальнейшем составить интеллектуальную, патриотически настроенную элиту нашей страны, - сообщает официальный сайт учебного заведения.

Здесь ребята живут и обучаются. Все кабинеты оборудованы по последнему слову техники. Есть чем заняться и в свободное время. У училища есть спортивные площадки, бассейн, ледовый дворец, и даже подаренный президентом планетарий.