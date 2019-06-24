На Балканы: в Сербии ждут краснодарских туристов

Удивительная Сербия всегда рада встречать гостей из России – здесь к ним особенно теплое отношение. Почувствовать его теперь могут и жители Кубани, этим летом Краснодар и Белград связал регулярный прямой авиарейс.

Туристические возможности Сербии презентовали в Краснодаре. Для путешествия в эту страну россиянам не нужна виза, а только загранпаспорт. При этом ежегожно посещают Сербию всего около 30 тысяч наших соотечественников. Правда, наметился хороший тренд.

- С начала этого года туристический поток из России в Сербию увеличился на 20%. Мы гордимся этим, и рады предложить нашим гостям европейский уровень сервиса при низких ценах, - говорит представитель Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович.

У Белграда сливаются Дунай и Сава Фото Марк САВИН

В Сербии нет морского побережья, но есть множество исторических памятников, древние крепости, православные храмы и монастыри, горнолыжные курорты и сотни целебных источников - бани, которые поправляют здоровье при самых разных недугах.

Стоит посетить Белградскую крепость и парк Калемегдан – это музей истории города под открытым небом, побывать в православном храме Святого Саввы – одном из самых больших в мире.

А позагорать летом можно на полуострове Ада-Циганлия озера у реки Сава. Оно подходит для купания, катания на байдарках, водного поло, дайвинга и серфинга.

- Мы счастливы пригласить всех краснодарцев в наш прекрасный Белград. Уверены, что Сербия подарит вам незабываемый отдых, - заверил представитель туристической организации Белграда Слободан Ункович.

Сербы очень любят спорт – как болеть за любимый клуб, так заниматься им, в Белграде множество уличных площадок для тенниса, футбола, баскетбола.

В столице - Белграде и втором по величине городе Сербии Нови-Сад днем можно прогуливаться по улочкам, посещать музеи и знакомиться с богатой историей страны, а ночью в многочисленных ресторанчиках, кафе и молодежных клубах кипит ночная жизнь. Кроме того, каждый год Сербия проводит более 300 фестивалей и праздников.

Сербия привлекает туристов своей гастрономией – местные любят и умеют вкусно поесть. Множество блюд из мяса, овощей, сыры и местные вина доставят большое удовольствие. Чевапчичи, плескавица, айвар, бурек станут не просто словами, а пополнят вашу коллекцию блюд. Кстати, самые известные рестораны находятся в богемном квартале Скадарлия.

Местная валюта – сербский динар, в Белграде можно обменять рубли, но проще будет с европейской валютой.

КСТАТИ

Регулярные полеты из Краснодара в Белград выполняет авиакомпания Air Serbia три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Airbus A319.

Вылет из Белграда - в 00:20, прибытие в Краснодар - в 03:50, в обратном направлении вылет - в 04:40, прибытие в столицу Сербии - в 05:50. Рейсы будут выполняться круглый год.

Кроме того, аэропорт Никола Тесла - удобная стыковочная точка на пути в другие города Европы, Ближнего Востока и даже Северной Америки. Среди направлений - Амстердам, Брюссель, Вена, Дюссельдорф, Каир, Лондон, Мадрид, Милан, Ницца, Париж, Прага, Тель-Авив, Тиват, Франкфурт, Нью-Йорк и другие.

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