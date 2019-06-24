Выбираем самого бородатого мужчину Краснодара-2019

Уже который год подряд борода не выходит из моды. У мужчин, разумеется.

Представители сильной половины человечества ухаживают за ней даже больше, чем за женщина за своей шевелюрой. Стригут ее, расчесывают и тратят много денег и времени на то, чтобы растительность на лице блестела и благоухала.

А так ли хорошо они за ней ухаживают? Так ли хороша борода? Мы решили это выяснить и вместе с PR GROUP ARTEMYEVA представляем вам самых бородатых мужчин Краснодара. Голосуйте за понравившегося бородача и узнаем, у кого же растительность на лице самая-самая.

А 27 июня вечером мы подведем итоги и наградим тех мачо, которые и наберут больше всех голосов. Первые три участника, которые наберут больше всех голосов, и получат дипломы и подарки от «Комсомолки».

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ