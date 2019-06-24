2019-06-24T19:18:13+03:00
Общество

Выбираем самого бородатого мужчину Краснодара-2019

Среди участников - юрист, фитнес-тренер и даже капитан дальнего плавания
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Выбираем самого-самогоВыбираем самого-самого
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Уже который год подряд борода не выходит из моды. У мужчин, разумеется.

Представители сильной половины человечества ухаживают за ней даже больше, чем за женщина за своей шевелюрой. Стригут ее, расчесывают и тратят много денег и времени на то, чтобы растительность на лице блестела и благоухала.

А так ли хорошо они за ней ухаживают? Так ли хороша борода? Мы решили это выяснить и вместе с PR GROUP ARTEMYEVA представляем вам самых бородатых мужчин Краснодара. Голосуйте за понравившегося бородача и узнаем, у кого же растительность на лице самая-самая.

А 27 июня вечером мы подведем итоги и наградим тех мачо, которые и наберут больше всех голосов. Первые три участника, которые наберут больше всех голосов, и получат дипломы и подарки от «Комсомолки».

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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