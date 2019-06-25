Курортный обман: как на Кубани найти работу на лето и не остаться без денег

Летом в крае традиционно увеличивается количество туристов. Вместе с этим становится больше желающих подработать где-нибудь на побережье - обслуживая туристов в кафе, катая их на банане, продавая сувениры, мороженое и т. д. И так хотят и отдохнуть, и заработать. Но часто трудоустройство заканчивается неприятностями. Нерадивые работодатели не дают зарплату и нанимают работников нелегально.

По данным краевой Госинспекции труда, большинство нарушений связано с невыплатой зарплат. Летом многие предприниматели работают сезонно, поэтому вычислить нарушителя сложнее. Чаще всего сотрудника принимают неофициально, а значит, формально могут не платить зарплату. И доказать, что бизнесмен нарушил закон, сложно.

Фиктивно оформляют

В конце сезона торговые точки закрывают, а сам работодатель может вообще уехать из страны. Народ жалуется только осенью, когда понял, что его кинули с зарплатой, а не в разгар сезона.

- Мы постоянно говорим банальную вещь, что надо устраиваться на работу официально, а тем более летом, - говорит замруководителя Госинспекции труда края Марина Ефименко. - К сожалению, не все предприниматели это делают. Часто работодатели фиктивно оформляют сотрудника. Для этого просят весь пакет документов, а копию трудового договора не отдают. Это уже первый сигнал, что вас могут не оформить официально. Обязательно просите второй экземпляр договора. Иначе вам выдадут пустую трудовую книжку без записи, а когда настанет день зарплаты, денег можете не получить. Часто говорят про испытательный срок, что вот поработаешь, и мы оформим позже. Сезон закончился, а вас так и не оформили, денег не выплатили.

В итоге народ начинает жаловаться, но уже поздно. Предприниматель свернул торговую точку и уехал. Инспектор не может найти кафе или павильон, документов у него на руках тоже нет. Поэтому сделать проверку физически невозможно.

Зарплата по МРОТ - обман

Вторым в рейтинге распространенных уловок недобросовестных предпринимателей идет оформление по МРОТ, когда остальную зарплату дают в конвертах.

- Допустим, взяли вас на работу официантом за 20 тысяч рублей, - продолжает Марина Ефименко. - Но при найме предложили официально поставить оклад 11 280 рублей, а остальную сумму отдавать в конверте. Так предприниматели делают, чтобы платить меньше налогов. И вот отработали вы три месяца, вам исправно платили оклад по МРОТ, а что должно быть в конверте, давать отказались. Дальше события развиваются, как в первом сценарии, предприниматель пропадает, а зарплату не выдает. Формально предъявить претензии инспектор ему не сможет, ведь доказать, что вы договорились на другую зарплату, практически нереально. Вы сами заключили с ним договор и согласились на эти условия.

В таком случае Марина Ефименко советует договариваться с работодателем. Например, предлагают вам 11 280 официально, а 10 тысяч в конверте. Лучше предложить предпринимателю понизить зарплату с 21 280 рублей до, например, 17 тысяч. Пусть оплата будет меньше, зато полностью белая. Да, вы потеряете в доходах, но если этого не сделать, можете остаться практически ни с чем.

Не учитывают сверхурочные

Летом многие заведения начинают работать едва ли не круглосуточно, часто даже после закрытия оттуда не уходят клиенты. Поэтому персоналу приходится задерживаться. Ведь им еще надо навести порядок в кафе или ресторане перед утренним открытием.

- В таком случае работодатель обязан вам платить сверхурочно, - продолжает Марина Ефименко. - Если задержались до двух часов, то оплата будет в полтора раза, задержали больше двух часов - оплата в двукратном размере. Но часто предприниматель пишет в табеле, что вы отработали 8 или 12 часов, а сверхурочные не учитывает. Обещает их выплатить в конверте. Когда этого не происходит, работники начинают жаловаться в трудовую инспекцию, хотя в табеле за вашей подписью стоит отработка положенных 8 часов и формально трудовому инспектору сложно предъявить претензии к предпринимателю.

КОНКРЕТНО

Куда и как жаловаться, если вам не платят зарплату на сезонной работе

Обращайтесь в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. При жалобе через Госинспекцию труда вы можете попросить не раскрывать свою личность перед работодателем.

Если вам задерживают зарплату, обращайтесь в трудовую инспекцию и не ждите конца лета. Инспектор проведет внеплановую проверку и зафиксирует данные предпринимателя. Если нарушение повторится, его быстро найдут. Так властям проще привлечь к ответственности мошенника и вернуть вам деньги. В противном случае предприниматель закроет свою торговую точку и уедет, а провести проверку будет невозможно.