«Я не должен возить всех подряд»: в Майкопе таксист высадил женщин из-за запаха чеснока

Таксист-видеоблогер из Майкопа по имени Степан регулярно выкладывал на свой YouTube-канал записи поездок с регистратора. Парень на своем ВАЗ-2115 оказался очень строг со своими пассажирами и гордился своей принципиальностью – например, отказывал мамочкам с детьми, потому что у него не было кресла, но славу ему принесло совсем другое видео. Молодой человек высадил четырех женщин из-за запаха чеснока.

Ролик стал быстро набирать дизлайки и осуждающие комментарии. Их оказалось так много, что таксист удалил свой канал, но интернет все помнит. Теперь видео кочует по группам в соцсетях, где его продолжают обсуждать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716517" frameborder="0"></iframe> В Майкопе таксист высадил пассажирок из-за запаха чеснока.

Изначально ничего не предвещало конфликта – в салон сели четыре женщины разного возраста, одна из них уточнила конечный адрес и машина тронулась. Водитель сам начал неприятный разговор.

— Кто чеснок ел? — дважды с укором спросил он.

— Никто, - ответила одна из пассажирок.

После этого в беседу вступила женщина сидевшая сзади.

— Ну, если даже и так, то что? – спросила она и закинула в рот жевательную резинку. - А я вчера еще и пила. Что теперь, в такси уже нельзя садиться?

Возмущенный таксист предложил дамам вызывать знакомых, которые готовы терпеть неприятные запахи.

— Это не значит, что я должен возить всех подряд, - буркнул он.

Девушка с переднего сиденья заметила, что не стоит работать в такси с таким чутким обонянием и в резкой форме сказала, что не потерпит оскорблений в адрес матери.

В итоге таксист остановил машину и предложил женщинам покинуть салон. На этом поездка была окончена. Стали ли девушки жаловаться на таксиста в службу поддержки сервиса – неизвестно, но по внутренним правилам ему запрещается «грубить пассажиру и провоцировать конфликты».

Большинство комментаторов в Сети поддерживают пассажиров, ведь многим приходится вызывать такси после того, как вкусно поел, выпил, и нет возможности сесть за руль. Другие же с пониманием отнеслись к поступку водителя, но сомневаются, что он смог бы высадить четырех здоровых мужиков с запахом чеснока или перегара.