В Анапе на пляжах стало больше туалетов

В Анапе в самом разгаре курортный сезон. Людей на пляжах полно. И чтобы они не портили море, на береговых линиях открываются общественные туалеты. Правда, пока что все они платные ( от 15 до 20 рублей за посещение), но их нынешним летом стало больше.

Хотя общественные клозеты есть почти что на всех пляжах Анапы, только не все они были канализированные. Были и обычные биотуалеты, то есть когда все нечистоты собираются в специальный резервуар, а потом вывозятся. А тут появилось 19 новых уборных, отходы из которых уходят в центральную канализацию.

- В этом году увеличилось количество канализированных туалетов на пляжах, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в администрации Анапы. – Если в прошлом году их было 45, в этом – 64.

Но не только больше клозетов стало на курорте, теперь на 42 пляжах еще есть и бесплатный Wi-Fi. Тогда как прошлым летом выйти в интернет с мобильника или планшета можно было только на 8 прибрежных территориях города.

А турпоток тем временем продолжает расти. В Анапе уже отдохнули свыше 700 тысяч человек – на 4 процента больше, чем было прошлым летом.

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Отдых в Анапе с детьми

Анапу на протяжении десятилетий считают детской здравницей. Такое определение закрепилось за ней еще с советских времен, когда многие школьники приезжали сюда на лето в лагеря. Что и говорить: проспект, который тянется вдоль всего побережья, сохранил с тех пор название - Пионерский.

В 2019 году курорт развивается в ногу со временем и старается угодить современным девчонкам и мальчишкам. Для них построили аквапарки с головокружительными горками и новомодные аттракционы, продумали интересные экскурсии. Можно не сомневаться, что отдых с детьми в Анапе будет веселым (читайте далее)