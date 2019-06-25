Тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 года: в Краснодаре за свет и газ будем платить больше

По всей России грядет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Конечно, коснется оно и краснодарцев. В августе жители кубанской столицы увидят в платежках новые цифры - с 1 июля 2019 года ЖКХ будут считать по увеличенным тарифам. Но, что радует, подорожают не все услуги, а потому удар по кошельку будет несильным.

- С 1 января 2019 года изменение цен в сфере предоставления ЖКУ в рамках 1,7 процента обусловлено исключительно увеличением ставки НДС, - сказал руководитель краевого департамента цен и тарифов Сергей Милованов во время еженедельного планерного совещании ЗСК. - Что касается роста стоимости коммуналки с 1 июля, то с этой даты сетевой газ в среднем по краю подорожает на 1,7 процента, свет - на 2,56 процента для городского населения и на 2,74 - для сельского.

ДЕНЕЖКИ

Сколько будем платить

ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Для тех, кто живет по обычным счетчикам в доме с газовой плитой, ранее один киловатт обходился в 4,69 рубля, с 1 июля цена его будет - 4,81. Так, к примеру, если вы нажигали около 100 кВт*ч, то отдавать за них придется на 12 рублей больше.

Если газовой плиты нет, то стоимость одного киловатта повысится на 9 копеек и станет 3,37 рубля.

Жители Кубани, у которых установлен счетчик день/ночь, ранее за потребленный киловатт с 07:00 до 23:00 платили 5,24 рубля. По новым расценкам - 5,38. Набежало в июле 100 кВт*ч - заплатить придется на 14 рублей больше.

Ночной тариф вырос на 7 копеек - с 2,82 рубля до 2,89. Если вы включали свет только с 23:00 до 07:00, то за потребленные 100 киловатт заплатите на 7 рублей больше.

ЗА ГАЗ

Подорожает и голубое топливо. Ранее за кубометр платили 5,37 рубля, теперь же будем - 5,48 рубля.

ЗА МУСОР

А вот цена за обращение с ТКО останется прежней - жители города будут платить 366,74 рубля.

ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Не изменятся с 1 июля и тарифы на воду. Холодное водоснабжение, как и прежде, будет стоить 38,71 рубля за один куб, а за водоотведение будем платить 28,16 рубля.

ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

На том же уровне остался и тариф на тепловую энергию, которую используют для отопления и горячего водоснабжения в домах жителей Кубани. За 1 гигакалорию будем платить 2072,66 рублей, если вас обслуживает «Автономная теплоэнергетическая компания» - «Краснодартеплоэнерго», и 1750,13 рублей - АО «Краснодартеплосеть».

*Тарифы указаны на основе данных крупных поставщиков услуг.