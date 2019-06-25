Краса России 2019: На конкурсе Кубань представляют младший сержант ВДВ, певица, гимнастка и модель

26 июня в концертном зале «Vegas City Hall» Москвы пройдет финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России-2019». В столицу уже съехались самые красивые барышни из разных уголков страны. За звание лучшей борются 48 девушек в возрасте от 15 до 28 лет.

По традиции, зрителей в финале ждет эффектное танцевально-театрализованное шоу с элементами дефиле, участниками которого станут звезды эстрады, а также победительницы прошлых лет.

Краснодарский край представляют четыре красавицы. Каждая из девушек имеет свой козырь в рукаве, потому рассчитывают на победу.

Среди конкурсанток - 25-летняя десантница Евгения Закусило из Новороссийска. Девушка - младший сержант, санинструктор-дезинфектор 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На счету у Евгении 480 прыжков с парашютом - от полетов красавица просто без ума.

Евгения уже 4 года служит в армии.

А еще она входит в состав сборной Южного военного округа по парашютному спорту. Кстати, в копилке Евгении уже есть победа в конкурсе - она «Краса ВДВ-2018». Именно это звание и подарило ей путевку в финал «Красы России-2019».

Анапу на конкурсе представляет 26-летняя Мария Елисеева. Девушка - обладательница идеальных параметров «90-60-90». Она - профессиональная модель, на подиуме она бывает чаще, чем дома. Так что красавице не привыкать быть в свете софитов.

Красавица Мария - обладательница идеальных параметров.

27-летняя краснодарка Наталья Федорова поразит всех не только своей красотой, но и идеальными шпагатами. Девушка окончила школу Олимпийского резерва по художественной гимнастике, не раз выступала на соревнованиях. Медалей в ее копилке не счесть. А теперь девушка хочет завоевать еще и корону.

Наталья с легкостью делает шпагаты в воздухе.

Еще одна участница конкурса - 21-летняя сочинка София Ситникова, более известная, как Соня Вассерманн. Девушка - популярный в городе блогер. А еще красавица с шикарной шевелюрой - победительница многочисленных конкурсов талантов, поет аж на 10 языках (!). Кстати, в финале «Краса России - 2019» она будет исполнять песню на французском языке.

София в свои 21 год уже дает сольные концерты.

Кстати, у наших читателей есть возможность выбрать свою победительницу, которая будет носить звание «Мисс «Комсомольская правда». Та, которой вы отдадите большинство голосов, и получит наш приз. Голосование завершится в 10:00 26 июня.