2019-06-25T20:14:22+03:00
Происшествия

Жители Краснодара сообщают о массовом отравлении водой

На место выехала администрация Калининского округа [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Представители власти встретились с жителями поселка Видео: Елена СИНИЦКАЯ.

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В Сети появилась информация о массовом отравлении людей в поселке Краснодарском. Причиной, по словам пострадавших, стала некачественная вода, которая течет из крана в домах жителей.

- Люди травятся питьевой водой последние четыре дня. Их экстренно госпитализируют. За последние полчаса к домам скорая приезжала трижды. Уезжают с мигалками, потому что у людей высокая температура и рвота. Среди пострадавших не только взрослые, но и дети, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Елена Синицкая. - Сначала думали, что причиной отравления стала еда. Но позже выяснилось, что все-таки причина в некачественной питьевой воде.

Всех отравившихся госпитализируют в инфекционную больницу.

На месте уже побывал представитель администрации Калининского округа.

Массовое отравление в поселке Краснодарском Видео: Елена СИНИЦКАЯ.

- Нам сказали, что в поселке отключили воду. Ее не будет в ближайшие три дня, - добавляет Елена Синицкая.

Все это время будут проводить дезинфекцию водопровода. Сейчас организован подвоз питьевой воды в поселке около дома №69.

- В поселке зафиксировано более 20 случаев, по предварительным данным, острой кишечной инфекции. Сейчас специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины произошедшего, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - По рекомендации Роспотребнадзора отключена ветка водопровода, питающего дома жителей поселка, где зафиксированы эти случаи.

Специалисты уже взяли пробы для проведения анализов.

- До завершения этой процедуры (около трех дней), централизованное водоснабжение приостановлено, - добавляют в мэрии города. - Гарантирующий поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка Краснодарского и отвечает за качество поставляемой воды - ИП Карапетян.

Ситуацию в поселке по поручению мэра Краснодара Евгения Первышова лично контролирует глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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