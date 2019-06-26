«Хинкали? На Кубани!» Краснодарский край готов встречать туристов, отменивших поездки в Грузию

Тревожные новости из Грузии стали неожиданностью для тех, кто планировал свой летний отпуск провести в этой стране. А после ограничения пассажирских авиаперевозок, многие из них ищут альтернативные варианты.

Каждый год Грузию посещали более миллиона россиян. Туда манили потрясающие виды, богатая кухня, знаменитые вина и кавказское гостеприимство. Если первые три пункта сложно испортить, то с последним наметились определенные проблемы. Виной тому стала политика, о чем совсем не хочется думать в отпуске, а тем более переживать о своей безопасности.

У НАС НЕ ХУЖЕ?

В Грузии уже придумывают планы, как вернуть российских туристов, а в Краснодарском крае рекомендуют соотечественникам обратить внимание на родные курорты. Уверяют - у нас как минимум не хуже. Здесь уже готовы принимать тех, кто решит выбрать Северный Кавказ как альтернативу Южному.

- Этим летом Сочи планируют посетить до четырех миллионов туристов, но город готов принять еще больше гостей. Обширный номерной фонд разных категорий и цен, прекрасная туристическая инфраструктура, шикарные пляжи открыты для каждого, - говорят в администрации Сочи.

Сейчас в Краснодарском крае в разгаре пляжный сезон, в этом плане Грузию в регионе даже не рассматривали как конкурента. Что касается гастрономии, вин, богатой истории и горных пейзажей – все это тоже часть курортов Краснодарского края. Искусством приготовления хинкали, пхали и других грузинских блюд здесь уже давно владеют в совершенстве.

Хинкали на Северном Кавказе любят и умеют готовитьФото: Леонид ЗАХАРОВ

- Сегодня на курортах Краснодарского края доступен самый разнообразный отдых, рассчитанный на любой вкус и уровень достатка. Благодаря уникальному географическому расположению, богатым рекреационным и бальнеологическим ресурсам, благоприятному климату, на нашей территории представлены практически все основные направления туризма: пляжное и морское, санаторно-оздоровительное, культурно-познавательное, событийное и деловое, аграрное, круизное и другие, - рассказала «КП-Кубань» министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Туристам готовы предложить более сотни километров пляжей, 620 объектов турпоказа и около 300 экскурсионных и туристических маршрутов. Окунуться в летнюю прохладу можно на одном из трех горноклиматических курортов Красной Поляны.

Горы Кавказа на курортах Красной Поляны

- Кубань располагает самой большой в России сетью средств размещения, прошедших обязательную классификацию по национальным стандартам, в том числе отелями, работающими под управлением 12 мировых гостиничных брендов. В нашем регионе сосредоточено около 20% здравниц России, где применяют местные бальнеологические ресурсы – минеральные воды, лечебные грязи, что позволяет существенно снизить себестоимость лечения и оздоровления. Также Кубань предлагает множество гастрономических, культурно-познавательных и других туров, - добавила министр.

ТУРИЗМ С БОКАЛОМ

В отдельное направление оформился столь популярный в Грузии винный туризм, центром которого стал Абрау-Дюрсо.

- Мы всегда рады любым гостям, и предлагаем им узнать об истории завода игристых вин, побывать на экскурсии, посетить знаменитые тоннели, принять участие в дегустации. Это очень живописный уголок природы у озера Абрау – крупнейшего в регионе. Наши рестораны предлагают блюда 11 республик и стран Кавказа, включая грузинские, и, конечно черноморскую кухню – мидии, устрицы, а также местные сыры, - рассказала «КП-Кубань» Виктория Силакова, представитель «Центра винного туризма Абрау-Дюрсо».

По ее словам, центр ежегодно посещают около 200 тысяч человек, летом здесь ожидают роста числа туристов. Но эксперты не связывают это с закрытием грузинского направления.

ПРОИГРАЛА ГРУЗИЯ

- На мой взгляд, события в Грузии отразятся исключительно на самой Грузии, поток туда сократится и, как мне кажется, мало кто будет искать обходные пути для попадания в Батуми или Тбилиси после закрытия прямого авиасообщения. Но какого-то одного направления, на которое переключится «грузинский» турпоток не будет точно. Что-то возьмут на себя курорты Краснодарского края, что-то Крым, Абхазия. Турция, Кипр, Черногория тоже немного подрастут за счет перераспределения турпотока, но поскольку Грузию все-таки нельзя отнести к массовым направлениям, везде это вряд ли превысит статистическую погрешность. То есть по сути никто не выиграет, но Грузия проиграла однозначно, - говорит Алексей Песков, главный редактор портала Turizm.ru

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ

Вряд ли стоит ждать, что курорты Кубани в одночасье прирастут миллионом туристов, решивших отказаться от путешествия в Грузию. А несколько десятков и даже сотен тысяч отдыхающих на общую картину значительно не повлияют.

- Единовременно предприятия сферы гостеприимства могут принять свыше 400 тысяч туристов, а наши пляжи – более полумиллиона отдыхающих. В среднем загрузка средств размещения Краснодарского края в летний период составляет около 87%. Как видите, потенциал есть, и возможности для размещения – тоже. Курорты Краснодарского края готовы встретить любого отдыхающего и оказать самый радушный прием! – отметила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Битвы за места под южным солнцем не ожидается, ведь тех, кто выбирал Закавказье, пляжи интересуют далеко не в первую очередь. Поэтому лучше бронируйте столики в заведениях заранее.