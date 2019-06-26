Платья с глубоким декольте и блузы, как у Моники Беллуччи: в чем краснодарские школьницы пришли на выпускной
На Кубани начались выпускные балы. В школах региона они проходят с 25 по 28 июня. А вот главный бал – губернаторский, на которой приедут лишь самые лучшие выпускники, пройдет в столице Кубани 28 июня. По такому случаю в городе даже перекроют движение (подробная схема перекрытий улиц).
Что же до Краснодара, то многие выпускники города уже получили дипломы – случилось это 25 числа. «Комсомолка» сходила на бал в одну из элитных гимназий города и посмотрела, в каких нарядах нынче щеголяют выпускницы.
В этой школе учился внук экс-мэра Краснодара Владимира Евланова, сюда ходят дети многих чиновников города. Потому что сама гимназия рассчитана на более глубокое изучение английского языка, она входит в ТОП-100 лучших школ России. А также в ней учатся по обмену дети из Европы, Америки и Японии. Да и учителя тут – самые титулованные, некоторые даже имеют звания заслуженных педагогов страны.
Выпускницы 2019 года здесь не надевали пышных платьев, а-ля баба на чайник и не делали себе высоких причесок.
Короткое белое платье точно потом не будет пылиться в шкафуФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Такие наряды больше можно встретить в кубанских станицах, там по-прежнему в моде наряды из свадебных салонов.
Одна девушка пришла на выпускной в блузе с пышными рукавами – такие просто обожает Моника Беллуччи, - и брюках с высокой талией.
Брюки с высокой посадкой и блузка с пышными рукавами - нынче самый писк модыФото: Кирилл ВЕРШИНИН
- Такой образ нынче в моде, - комментирует наряды краснодарских выпускниц стилист Амалия Майнгард. – В таких нарядах девушки ходят и на работу, и на вечеринки. Поэтому и выпускницы решили следовать моде.
Большая часть выпускниц пришли в брюкахФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Но были и те, которые появились на школьной ковровой дорожке в шикарных вечерних платьях.
Платье подчеркнуло все достоинства фигуры его обладательницыФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Девушка в серебристом платье с глубоким вырезом и не менее глубоким декольте сразила присутствующих наповал.
Выпускной в краснодарской гимназииФото: Кирилл ВЕРШИНИН
- Правда, под это шикарное платье больше бы дошли босоножки на тонкой шпильке, а не шлепки в тон, - комментирует образ Амалия Майнгард. – Но то, что выпускница надела именно это платье – она сделала правильный выбор. Самое то для подобного мероприятия.
Хороша, выпускница!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Не обошлось и без блеска!
Шик и блеск!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Длинноволосая чаровница из 11 Б пришла на выпускной бал в серебристом коротком платье в пайеткам и блестящих босоножках. В ушах – массивные серьги в тон.
- Такие украшения сейчас на пике моды, - говорит наш стилист. – И девушка знает только в них!
Эта девушка выбрала для выпускного платье в сеткуФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Многие выпускницы пришли на бал в платьях с прозрачными рукавами, а вот парни не все были замечены в пиджаках и галстуках. Один даже пришел в кедах и футболке с черапами.
А вот и парень в кедах!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Девушка выбрала наряд пудрового оттенка.
Выпускной в краснодарской гимназииФото: Кирилл ВЕРШИНИН
На школьной ковровой дорожке были все оттенки розового.
А как вам такое платье?Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Легкий и воздушный образФото: Кирилл ВЕРШИНИН
И вот еще розовое короткое платье.
ВыпускницаФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Не забыли и про красный цвет!
Длинное платье в пол, которое тоже можно надеть не только один разФото: Кирилл ВЕРШИНИН
А в таком наряде можно выйти смело не только на школьную ковровую дорожку.
Хоть на красную ковровую дорожку кинофестиваляФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Но белые платья еще никто не отменял!
Ну прямо как невеста!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
ИСТОЧНИК KP.RU