2019-06-26T12:14:25+03:00
Общество

Платья с глубоким декольте и блузы, как у Моники Беллуччи: в чем краснодарские школьницы пришли на выпускной

В столице Кубани прошли выпускные балы [фото]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Брюки с высокой посадкой и блузка с пышными рукавами - нынче самый писк модыБрюки с высокой посадкой и блузка с пышными рукавами - нынче самый писк модыФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На Кубани начались выпускные балы. В школах региона они проходят с 25 по 28 июня. А вот главный бал – губернаторский, на которой приедут лишь самые лучшие выпускники, пройдет в столице Кубани 28 июня. По такому случаю в городе даже перекроют движение (подробная схема перекрытий улиц).

Что же до Краснодара, то многие выпускники города уже получили дипломы – случилось это 25 числа. «Комсомолка» сходила на бал в одну из элитных гимназий города и посмотрела, в каких нарядах нынче щеголяют выпускницы.

В этой школе учился внук экс-мэра Краснодара Владимира Евланова, сюда ходят дети многих чиновников города. Потому что сама гимназия рассчитана на более глубокое изучение английского языка, она входит в ТОП-100 лучших школ России. А также в ней учатся по обмену дети из Европы, Америки и Японии. Да и учителя тут – самые титулованные, некоторые даже имеют звания заслуженных педагогов страны.

Выпускницы 2019 года здесь не надевали пышных платьев, а-ля баба на чайник и не делали себе высоких причесок.

Короткое белое платье точно потом не будет пылиться в шкафу Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Короткое белое платье точно потом не будет пылиться в шкафуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Такие наряды больше можно встретить в кубанских станицах, там по-прежнему в моде наряды из свадебных салонов.

Одна девушка пришла на выпускной в блузе с пышными рукавами – такие просто обожает Моника Беллуччи, - и брюках с высокой талией.

Брюки с высокой посадкой и блузка с пышными рукавами - нынче самый писк моды Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Брюки с высокой посадкой и блузка с пышными рукавами - нынче самый писк модыФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Такой образ нынче в моде, - комментирует наряды краснодарских выпускниц стилист Амалия Майнгард. – В таких нарядах девушки ходят и на работу, и на вечеринки. Поэтому и выпускницы решили следовать моде.

Большая часть выпускниц пришли в брюках Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Большая часть выпускниц пришли в брюкахФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но были и те, которые появились на школьной ковровой дорожке в шикарных вечерних платьях.

Платье подчеркнуло все достоинства фигуры его обладательницы Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Платье подчеркнуло все достоинства фигуры его обладательницыФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Девушка в серебристом платье с глубоким вырезом и не менее глубоким декольте сразила присутствующих наповал.

Выпускной в краснодарской гимназии Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Выпускной в краснодарской гимназииФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Правда, под это шикарное платье больше бы дошли босоножки на тонкой шпильке, а не шлепки в тон, - комментирует образ Амалия Майнгард. – Но то, что выпускница надела именно это платье – она сделала правильный выбор. Самое то для подобного мероприятия.

Хороша, выпускница! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Хороша, выпускница!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Не обошлось и без блеска!

Шик и блеск! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Шик и блеск!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Длинноволосая чаровница из 11 Б пришла на выпускной бал в серебристом коротком платье в пайеткам и блестящих босоножках. В ушах – массивные серьги в тон.

- Такие украшения сейчас на пике моды, - говорит наш стилист. – И девушка знает только в них!

Эта девушка выбрала для выпускного платье в сетку Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Эта девушка выбрала для выпускного платье в сеткуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Многие выпускницы пришли на бал в платьях с прозрачными рукавами, а вот парни не все были замечены в пиджаках и галстуках. Один даже пришел в кедах и футболке с черапами.

А вот и парень в кедах! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А вот и парень в кедах!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Девушка выбрала наряд пудрового оттенка.

Выпускной в краснодарской гимназии Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Выпускной в краснодарской гимназииФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На школьной ковровой дорожке были все оттенки розового.

А как вам такое платье? Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А как вам такое платье?Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Легкий и воздушный образ Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Легкий и воздушный образФото: Кирилл ВЕРШИНИН

И вот еще розовое короткое платье.

Выпускница Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ВыпускницаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Не забыли и про красный цвет!

Длинное платье в пол, которое тоже можно надеть не только один раз Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Длинное платье в пол, которое тоже можно надеть не только один разФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А в таком наряде можно выйти смело не только на школьную ковровую дорожку.

Хоть на красную ковровую дорожку кинофестиваля Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Хоть на красную ковровую дорожку кинофестиваляФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но белые платья еще никто не отменял!

Ну прямо как невеста! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ну прямо как невеста!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО С ВЫПУСКНОГО

ИСТОЧНИК KP.RU

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