На Кубани 266 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

ЕГЭ в 2019 году на Кубани сдают более 25 тысяч человек. В министерстве образования и науки края подвели предварительные итоги – 1% выпускников получили за экзамен 100 баллов. В прошлом году 211 выпускников набрали максимальный балл, а пятеро стали стобалльниками дважды. В 2019-м 266 человек сдали экзамен на 100 баллов, а 12 из них сделали это по двум предметам.

Лучше всего на Кубани справились с испытанием по русскому языку, вторым в рейтинге идет химия, а третье – литература.

Больше всего сдали ЕГЭ на 100 баллов в Краснодаре – 68 человек. 3 абитуриента сдали 2 экзамена на высшую оценку.

Вторым в рейтинге идет Новороссийск. Там 19 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них 2 абитуриента набрали максимальный балл по 2 предметам.

Третьим в рейтинге идет Сочи. Там 17 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них 1 абитуринет набрал максимальный балл по 2 предметам.

В следующем рейтинге школ мы включили учебные заведения, где набрали 100 баллов 4 и больше учеников.