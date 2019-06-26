Депутаты проконтролировали развитие Кореновского района

Целью поездки стала необходимость оценить ход исполнения резолюции ЗСК в Кореновском районе. Напомним, муниципалитет стал первым в регионе, на примере которого краевые парламентарии отработали новый формат проведения традиционных Дней муниципальных образований в Законодательном собрании края.

Год назад парламентарии приняли решение вместо выставки достижений использовать другой подход, предложенный председателем ЗСК, когда на этапе подготовки детально, с выездом на место, где каждый депутатский комитет по своему профилю анализирует ситуацию, сложившуюся в районе. По итогам обсуждения, которое состоялось в мае 2018 года, руководству района были даны рекомендации по наращиванию объема инвестиций, увеличению численности участников сферы малого и среднего предпринимательства, ликвидации очередей в детсадах, обеспечению кадрами сферы здравоохранения и ряду других направлений. В течение года Кореновскому району предстояло нарастить объем инвестиций, увеличить численность участников сферы малого и среднего предпринимательства, завершить строительство социально-значимых объектов. Теперь настало время проконтролировать, имеется ли положительная динамика по ключевым направлениям развития.

От пшеницы к аквакультуре

Программа пребывания делегации парламентариев началась с осмотра предприятия ООО «Агрофирма «Лада», инвестирующего в развитие собственного производства. Хозяйство занимается семеноводством зерновых колосовых и зернобобовых культур. Кубанские семена пользуются спросом во многих регионах РФ, ведь по качеству и урожайности превосходят зарубежные аналоги. Также одним из основных его профилей является разведение и откорм крупного рогатого скота мясных пород.

Отметим, на международном инвестиционном форуме в Сочи компания заключила с администрацией района два соглашения, в рамках которых предусмотрены строительство системы орошения полей и модернизация животноводческого комплекса. Для дальнейшего развития хозяйства в планах у сельхозпроизводителей произвести дноуглубительные работы на реке Левый Бейсужек. Степной водоток значительно мелеет в период летней жары, и хозяйство испытывает дефицит воды.

В планах предприятия наращивание мощностей мясного производства. Кроме того, как рассказал директор агрофирмы Андрей Бервино, на территории комплекса также планируется реализовать проект по разведению раков и креветок.

Юрий Бурлачко осмотрел мощности производства, а также пообщался с комбайнерами, которые уже приступили к уборке зерновых.

- На территории Краснодарского края необходимо применять передовые технологии и новую технику. Земля - это ограниченный ресурс, ее больше не станет. Но благодаря грамотным мерам хозяйствования, в том числе и мелиорации, можно нарастить мощности и увеличить объемы урожая. Для этого в крае успешно применяются различные меры поддержки сельхозпредпринимателей, развита грантовая система. Особое внимание уделяется региональной программе по развитию мелиорации сельскохозяйственных земель, - отметил спикер ЗСК.

Доступное здравоохранение

Следующим пунктом рабочей поездки стал хутор Казаче-Малеванный, где состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта. На его строительство из краевого бюджета было выделено более 2 млн рублей.

Фото пресс-службы ЗСК

- Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и Законодательное собрание края уделяют особое внимание развитию здравоохранения. Это коррелируется с Посланием Президента России Федеральному Собранию, майским Указом и принятым в его развитие национальным проектом «Здравоохранение» в вопросах доступности и качества оказания медицинской помощи, развития первичного звена здравоохранения. Тенденция строительства и ввода новых медицинских учреждений в крае сохранится, – подчеркнул Юрий Бурлачко, обращаясь к хуторянам.

Спикер также поздравил жителей района с открытием нового ФАПа и пожелал доброго здоровья.

Продолжая тему динамики развития краевого здравоохранения, замглавы регионального минздрава Валентина Игнатенко отметила, что на Кубани сеть медучреждений первичного звена насчитывает более 650 ФАПов и более 250 офисов врача общей практики.

Напомним, на территории края активно открываются универсальные офисы врачей общей практики, представляющие собой мини-амбулаторию, где доктор может оказать первую помощь пациентам и получить онлайн-консультацию с врачом любой краевой клиники. Тем не менее, и ФАПы, имеющие более узкую специализацию, остаются востребованными в совсем небольших населенных пунктах. В течение года на территории края была проведена колоссальная работа по объединению ФАПов и включению их в состав единой медицинской сети, благодаря которой жители даже отдаленных малочисленных хуторов и поселков получили доступ к квалифицированной медицинской помощи.

Аграрная отрасль в приоритете

Конечным пунктом рабочей поездки стал Кореновский молочно-консервный комбинат, где гости познакомились с процессом производства новых образцов продукции, а также уже полюбившегося всем легендарного пломбира. На базе предприятия и состоялось обсуждение по итогам объезда.

Открывая совещание, Юрий Бурлачко обратил внимание, что району за год удалось достичь определенных успехов.

- Выстроенная система взаимодействия Законодательного собрания края с администрацией района показала свою эффективность. За год удалось реализовать многое. Это открытие ФАПа и ввод в эксплуатацию нового производства на молочном комбинате, подчеркнул спикер.

С информацией об итогах социально-экономического развития перед депутатами выступили глава района Сергей Голобородько и председатель Совета муниципалитета Василий Слепухин.

По словам Сергея Голобородько, в рамках исполнения резолюции краевого парламента за прошедший год удалось увеличить число участников сельхозкооперативов. Развитию аграрной отрасли в целом уделяется максимум внимания, так как она является базовой для муниципалитета.

Наряду с этим в районе активно реализуются мероприятия проекта «Формирование современной комфортной городской среды». За два последних года в Кореновске были благоустроены дворовые и общественные территории, новый парк «Рождественский».

В свою очередь, Василий Слепухин отметил, что власти района обеспечили рост экономических показателей. В 2018 году был увеличен объем производства сельскохозяйственной продукции. Принимаются меры по привлечению квалифицированных медицинских кадров.

Комментируя доклады главы и председателя Совета, Юрий Бурлачко обратил внимание присутствующих на необходимость сохранения позитивной динамики развития ключевой отрасли экономики. В пример спикер привел тот факт, что уже сегодня Кубань по темпам уборочной вышла за 1 млн тонн зерна.

По итогам обсуждения депутаты ЗСК дали положительную оценку работе районной администрации. Результаты рабочей поездки и ключевые выводы будут внесены в резолюции. Они станут основой контрольного постановления краевого парламента, которое депутатам предстоит рассмотреть на предстоящей сессии.