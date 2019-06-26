5 правил от онколога для отдыха под кубанским солнцем

Солнце, море, пляж. С одной стороны, что может быть приятнее. А с другой… Ожоги, тепловые и солнечные удары, а также онкология. О том, как съездить на море и не привезти с собой серьезные болезни, мы поговорили с главным врачом филиала клиники «Будь здоров» в Краснодаре врачом онкологом Розой Зызловой.

- Здесь как раз больше гостям курортов, чем местным жителям, нужно помнить и держать в голове, что солнце это все же больше лекарство, чем удовольствие. Дело в том, что, если потреблять это «лекарство» без меры, ничего хорошего не будет. Местных это тоже касается, но в меньшей степени, так как их организм привык к большому количеству солнечных лучей, - рассказывает «КП» - Кубань» врач онколог Роза Зызлова.

Это вполне просто объясняется. Повышенный поток солнечных лучей кожа воспринимает как стресс. А кожа, например, у северян более тонкая. Она не привыкла к инсоляции. Это не значит, что нужно полностью избегать солнечных лучей. Нужно загорать в определенное время.

КТО ЧАЩЕ ЗАБОЛЕВАЕТ?

- Если говорить о самом злокачественном заболевании - меланоме - то здесь нет «лидеров». Она встречается и у мужчин, и у женщин практически в равной степени. Если говорить о других заболеваниях, например, плоскоклеточном раке кожи и базалиоме, то здесь среди пациентов больше мужчин, - отвечает главный врач филиала клиники «Будь здоров» в Краснодаре Роза Зызлова.

Действительно, на пляжах можно четко проследить, что женщины постоянно используют разного рода крема от загара и тому подобные. Мужчины же просто снимают одежду и все. Сгорел или нет - особо не волнует.

ВРЕДНО ЛИ СГОРАТЬ?

- Сгорать очень вредно. Это, в первую очередь, шок у организма. Сгоревшая кожа поднимает температуру тела, может развиться аллергия. Она проявляется в воспалениях и отеках, - комментирует Роза Зызлова. – Лучше всего загорать утром до 11 часов, когда нет прямых лучей, и вечером после 17:00.

МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ СПЕЦИЛЬНЫХ СРЕДСТВ: КРЕМОВ ИЛИ ЛОСЬОНОВ?

Вопрос со стороны обывателя, неоднозначный: ну нет крема и нет. Дома забыл, кончился, лень доставать – для большого количества людей такие аргументы вполне убедительны, чтобы не пользоваться средствами защиты от солнца.

В то же время у врачей другое и более конкретное мнение.

- Кремами пользоваться нужно, вне зависимости от цвета кожи. При покупке нужно смотреть на маркировку «SPF». Она означает степень защиты от солнца. Обычно до 50 единиц. И чем белее и светлее кожа, тем выше должен быть показатель, - рекомендует врач онколог Роза Зызлова.

Если сгорели, то лучше не пользоваться сметаной, этот метод уже канул в лету.

-Есть масса медикаментов. Самые эффективные те, где содержится дексопантенол, - отмечает медик.

КАКИЕ БОЛЕЗНИ МОГУТ ПРОЯВИТЬСЯ НА СОЛНЦЕ?

- Ряд антибиотиков вызывает усиление фоточувствительности кожи, также нестероидные противовоспалительные препараты обладают таким эффектом, - комментирует главный врач филиала клиники «Будь здоров» в Краснодаре Роза Зызлова. – Также различные мази лучше не брать на море. Под воздействием солнечных лучей они могут создать на коже не только солнечный, но и химический ожог. Кроме того, вещества из мази начнут выделять токсичные вещества.

Куда более серьезным является запрет быть на солнце людям, которые уже перенесли онкологическое заболевание.

- Я за 30 лет работы онкологом уже неоднократно видела такие случаи, когда люди, даже давно переболевшие раком и победившие его, едут на юг, жарятся. Возвращаются и через месяц возникает такой бурный процесс развития недуга, что человек умирает через пару месяцев, - рассказывает врач онколог.

МОЖЕТ ЛИ САМ ЧЕЛОВЕК ЗАПОДОЗРИТЬ БОЛЕЗНЬ?

- В первую очередь, появление и/или изменение пигментных пятен. Новые большие родинки, образование рядом с ними точек поменьше. Также незаживающие язвочки – все это должно настораживать. Лучше сразу пойти к врачу. В онкологии, чем раньше выявили болезнь, тем быстрее и проще ее вылечить, - отмечает Роза Зызлова.

Учтен каждый тип кожиФото: Архив "КП"

Какие выводы мы можем сделать? К солнцу нужно относиться с уважением в том смысле, что оно может сильно навредить. Лучше всего быть на море или работать на улице до 11 утра и с 17 вечера. Если используете мази, то не стоит их наносить перед тем, как начать загорать. Лучше прийти домой, принять душ, а уже потом доставать все тюбики.