Игроки рынка объединились для более эффективного развития отрасли торговых центров

Это событие стало представительным и знаковым для отрасли: в нем приняло участие более 150 профессионалов высшего звена из многих городов России (Тюмень, Екатеринбург, Нижний Тагил, Архангельск, Волгоград, Таганрог, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Курск, Тольятти, Уфа, Красноярск, Новокузнецк, Пермь, Брянск, Санкт-Петербург и др.), а также Белоруссии и Казахстана. Организатор – Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ). Это профессиональное объединение (некоммерческое партнерство) девелоперов, владельцев торговых центров, управляющих, консультантов, архитекторов, специалистов по маркетингу, операторов розничной сети, общественного питания, развлечений, сервиса, а также поставщиков технологических решений и оборудования.

Фото: Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ)

Конгресс – это главная и самая масштабная площадка для управляющих по обмену опытом и идеями.

Спикерами выступили лидеры крупных компаний. Это собственники, девелоперы, управляющие, директора по маркетингу и рекламе, брокеры, архитекторы. Были представлены профессиональные решения в сфере IT, светового оборудования, звуковых систем, декора из Испании, Италии, Финляндии, Швеции, Канады, Израиля и Белоруссии.

В рамках Конгресса прошел Всероссийский конкурс управляющих торговыми центрами. Цель – продемонстрировать уровень современного российского управляющего ТЦ, дать возможность сообществу обновить ориентиры для персонального развития. Участникам конкурса был представлен кейс, подготовленный экспертным советом РСТЦ. В рамках кейса управляющие должны были решить несколько реальных заданий, связанных с конкретными объектами. Призерами Конкурса стали представители компаний Ceetrus (Ирина Гурова) и Корпорация «ГРИНН» (Регина Мартиросян). Абсолютным победителем Конкурса большинством голосов признана представитель Управляющей компании SRV Ольга Болотникова. Ей вручена медаль победителя Конкурса образца 2019 года.

Фото: Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ)

Участники Конгресса приняли решение о проведении Конкурса Управляющих на ежегодной основе.

СПРАВКА «КП»

Конгресс «Управляющий!» – это флагманский проект по теории и практике управления торговой недвижимостью, на котором лидеры отрасли представляют самый передовой практический опыт эксплуатации, маркетинга, арендной политики, безопасности, технического обслуживания торговых центров на всех этапах их создания и функционирования.

ДОСЛОВНО

Патрик Сьоберг, SRV, Региональный директор:

«Рынок торговых центров в России развивается неравномерно, но в то же время у него большой потенциал роста. Мы видим, что мировые тренды - такие как кастомизация, локализация, рост доли развлечений, пресыщение рынка - постепенно приходят и в российские реалии.

Конгресс «Управляющий!» стал площадкой для диалога, где есть возможность поделиться своим опытом, перенять рабочие практики, обсудить проблемы и варианты решений и найти новые возможности для роста, партнерства и сотрудничества».

Хесус Эрнандес Эстебан, директор по инновациям, маркетингу и PR торгового центра La Vaguada (Мадрид):

«Конгресс «Управляющий!» от РСТЦ смог осветить все аспекты, которые должен знать, чувствовать и воплощать в жизнь профессиональный управляющий Торгового центра для улучшения его работы и результатов».

Александр Серёгин, директор по маркетингу ТЦ «Метрополис» и ТРЦ «Галерея»:

«Большое спасибо организаторам, выступать оказалось неожиданно приятно. Отличная атмосфера, созданная теми, кто действительно «живет» в этой отрасли».

Олег Войцеховский, основатель и управляющий директор РСТЦ:

«На сложном этапе жизни торговых центров топ-менеджерам этого рынка необходимо «сверять часы», обмениваться know-how. И это событие стало действительно выдающимся для отрасли – и по объему практической информации, и по разнообразию событий. РСТЦ подтвердил и укрепил свой статус базовой профессиональной организации для ТЦ».