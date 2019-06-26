Ламабэбибум: в зоопарке Краснодара родился очередной малыш гуанако

Малыш ламы уже стоит на ногах и изучает мир. Фото: Сафари-Парк Краснодара

Это лето в краснодарском Сафари-парке богато на события. В зоопарке случился настоящий бэби бум! За последние две недели здесь появились на свет уже два редких вида лам - гуанако. Уже вторая лама тут родила малыша. В неволе эти ламы обзаводятся потомством крайне редко. Но в краснодарском зоопарке им настолько комфортно, что они чувствуют себя как дома – в пустыне.

- У нас очередное пополнение в большом семействе лам! Ночью у нас родился самец, которого сейчас бережно остерегает любимая мама, - рассказали в Сафари-Парке. Здесь, как только малыш обсох, его ту же сняли на видео и поделились кадрами с подписчиками в Инстаграм.

А через день после того, как малыш появился на свет, его смогут увидеть и посетители зоопарка.

- Ветеринары осмотрят малыша, понаблюдают за ним сутки и, если с ним все в порядке, переводят в вольер ко взрослым, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» сотрудник Сафари-Парка Елена Валентиновна. – Этот крошка полностью здоров! Так что уже через день его переведем в другой вольер. Пока что он вместе с мамой находится в отдельном загоне, чтобы семейству не навредили другие ламы.

Малышу имя пока еще не придумали. Но это - первенец у ламы гуанако, которая тоже родилась здесь же, в Сафари-парке, пять лет назад.

- Всего же у нас около 20 лам, - поясняет сотрудник зоопарка. – И три из них – появились на свет этим летом, в том числе и наш новорожденный. 15 июня на свет появилась девочка, а до этого – мальчик. Сейчас они уже вовсю резвятся со взрослыми особями. Скоро к ним присоединится и новенький малыш.

Питается новорожденный молоком матери, через месяц его уже начнут переводить на сено, траву и корм. И переезжать никуда не будет – останется в зоопарке, чтобы посетители Сафари-парка смогли им любоваться.

А вот появится ли еще малыши, пока не известно! Беременность у лам длится долго – 11 месяцев, и только на последних сроках становится видно живот. Поэтому станет ли кто еще мамой, пока не известно. Но именно летом в Сафари–парке начинается беби бум у лам. Так что вполне возможно, что скоро еще кто-нибудь из этих животных родит малыша. Кстати, обычно ламы рождают по одному ребенку, реже – два.