2019-06-26T17:58:15+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи: «Реализация дорожных проектов в рамках нацпроекта даст мультипликативный эффект»

Глава Адыгеи отметил важность задач по совершенствованию дорожной деятельности, которые сегодня в ходе заседания Госсовета РФ обозначил Президент РФ Владимир Путин.
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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По итогам участия в заседании Мурат Кумпилов также указал на действующий в республике контроль за эффективностью реализации дорожных проектов и освоения бюджетных средств.

«В Адыгее развитию транспортной инфраструктуры уделяется серьезное внимание. Ежегодно увеличивается объем средств Дорожного фонда, выделяемых на реконструкцию и капремонт дорог. При поддержке федерального центра в республике реализуются проекты по строительству крупных дорожных объектов, которые являются частью магистральной транспортной сети юга России, в том числе в Крымском направлении. Благодаря национальному проекту, у республики появляются новые возможности по созданию качественной транспортной инфраструктуры. Уже в этом году растет объем работ, увеличивается финансирование. Своевременное и эффективное освоение средств находится на моем личном контроле», – отметил Мурат Кумпилов.

В Адыгее на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планируется направить более 3,3 млрд. рублей, из них в этом году – 463,4 млн. рублей.

Для реализации нацпроекта утвержден региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея», который состоит из двух направлений «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Он включает большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры. Серьезное внимание уделяется ремонту автодорог Майкопа, поселка Яблоновского, других трасс республиканского и местного значения. Поставлена цель до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП и т.д.

По мнению Мурата Кумпилова, достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект. Развитие дорожной сети повлияет на безопасность дорожного движения, улучшение экологии, снижение аварийности, затрат на ремонт дорожного полотна, развитие сопутствующих отраслей экономики, появление новых рабочих мест и т.д. Кроме того, качественная инфраструктура, придорожный сервис и комфортное транспортное сообщение играют существенную роль в развитии туризма, привлечении инвесторов, помогают выстраивать удобную логистику для развития бизнеса. Всё это позитивно отразится на росте экономики и качестве жизни населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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