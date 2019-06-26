Суд продлил «Доктору Франкенштейну» арест в СИЗО до 31 июля

В Ленинском районном суде прошло очередное заседание, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения Алене Верди. Напомним, в СИЗО она находится с 5 апреля, когда ее официально обвинили в оказании некачественных услуг своим пациенткам. Меру пресечения она пыталась обжаловать дважды, однако суд отказывал.

И вот очередное заседание, после которого хирург рассчитывала выйти из СИЗО. Свою вину Алена отрицает, утверждая, что пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. По ее словам, директор и главный врач центра незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

Несмотря на выступления адвоката, «Доктора Франкенштейна» снова оставили под арестом. В СИЗО она пробудет до 31 июля.

Напомним, прославившийся на всю страну пластический хирург Алена Верди по-прежнему отвергает все обвинения. Наказать ее хотят 10 пострадавших женщин - именно они написали заявления в следственный комитет. Каждая из этих женщин рассказывает жуткие истории своего знакомства с лжехирургом. Например, у Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику, начался некроз тканей, у Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза, еще одна пациентка борется с онкологическим заболеванием, которое могла спровоцировать подтяжки груди.

На данный момент потерпевшей признана лишь одна пациентка - Анастасия Исмаилова.

- Никакой судебной экспертизы о причинении тяжкого вреда еще не проводилось. Ее недавно назначили. Следователь сделал собственные выводы о том, что я причинила кому-то какой-то вред, - говорила ранее «Комсомольской правде» - Кубань» Алена Верди. - Если судебно-медицинская экспертиза покажет, что я действительно причинила какой-то вред, то я признаю вину.

Напомним, год назад Алена Верди уже была судима за гибель пациентки. 43-летняя женщина скончалась спустя 20 часов после липосакции. Суд вынес приговор - штраф в 150 тысяч рублей и пластический хирург продолжила свою деятельность. Но уже на дому. Из клиники ее уволили.

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