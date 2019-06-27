2019-06-27T11:54:00+03:00
Общество

Ключ к успешной карьере

Как компания CLAAS решает проблему дефицита высококвалифицированных кадров и открывает безграничные возможности для выпускников вузов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Выпусники программы Trainee и их наставникиВыпусники программы Trainee и их наставникиФото: Артём ГНАТЕНКО
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Начало карьеры молодых специалистов сопряжено с множеством трудностей. Зачастую работодатели хотят видеть в своих рядах опытных сотрудников, а с другой стороны, многие отрасли говорят о дефиците высококлассных кадров.

В международной компании CLAAS нашли одновременное решение этих задач. Уже 10 лет подряд на предприятии в Краснодаре происходит отбор выпускников вузов для участия в двухлетней программе стажировки под названием Trainee.

Для молодых специалистов это потрясающая возможность не только увидеть и узнать, как работает гигантское производство, но и получить гарантированный трудовой договор. Оплачиваемая программа открыта для всех выпускников российских вузов, кто обладает техническими знаниями, желанием расти и развиваться, хочет продолжать карьеру в компании CLAAS.

Компания CLAAS не ждет, а сама ищет и обучает талантливых молодых людей Фото: Артём ГНАТЕНКО

Компания CLAAS не ждет, а сама ищет и обучает талантливых молодых людейФото: Артём ГНАТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ВЫПУСКНОЙ

Два года назад из более ста претендентов после тестов и собеседований такую возможность получили 11 молодых людей. И сегодня у них, пожалуй, главный выпускной в жизни - они окончили стажировку, став ценными сотрудниками предприятия. За это время ребята получили опыт работы в разных отделах компании, выполняя задачи под руководством персональных наставников, несколько месяцев провели в головном предприятии в Германии, подняли уровень знания иностранных языков. Из 11 стажеров на выпускном в Краснодаре собрались 10, еще один завершает программу на заводе во Франции.

- Я горжусь тем, что у нас получился сильный выпуск. Вы работали как часть нашей команды, и я очень рад, что нам удалось предложить вам трудовой договор. Да, можно жаловаться на нехватку персонала и кадровый голод в промышленности, но главное - нужно что-то делать самим. Эта программа показывает, что мы берем судьбу в свои руки, а успех показывает, что все делаем правильно, - обратился к выпускникам генеральный директор CLAAS в Краснодаре Ральф Бендиш.

В Германии в этой программе очень высок - до 20 человек на место, отбору кандидатов в компании уделяют пристальное внимание. По такой же системе Trainee работает и в Краснодаре. В CLAAS убеждены, что инвестиции в специалистов полностью себя оправдывают. А перед выпускниками открыты безграничные возможности.

За два года молодые специалисты поработали в разных отделах компании Фото: Артём ГНАТЕНКО

За два года молодые специалисты поработали в разных отделах компанииФото: Артём ГНАТЕНКО

- Люди, прошедшие стажировку - потенциальные лидеры, руководители отделов и подразделений. И у нас есть такие примеры: выпускник 2011 года сегодня руководит техническими службами. Он главный технолог завода, - отметил господин Бендиш.

Молодые специалисты не только из Краснодара, но и из других регионов страны уже на следующий день после окончания стажировки приступают к работе на предприятии.

- За время стажировки я научился применять принципы постоянного улучшения, быстро находить решения в сложных ситуациях, эффективно работать в команде. Я очень благодарен компании за доверие и поддержку на протяжении этих двух лет, а теперь очень хочется применять полученный опыт в своей работе и строить карьеру вместе с командой единомышленников, - рассказал Игорь Пономаренко, стажер отдела качества.

В КОНТАКТЕ С УНИВЕРСИТЕТАМИ

Программа Trainee лишь часть большой кадровой работы по привлечению и обучению молодых специалистов, которую выстраивает компания CLAAS.

- Очень наивно полагать, что сегодня на рынке труда можно легко найти готового специалиста. Поэтому мы очень много уделяем внимания кооперации с высшими учебными заведениями, у нас есть договоры с пятью университетами края, откуда мы берем молодых специалистов на практику, выпускников ежегодно принимаем на работу, а самых лучших отбираем в программу Trainee, - говорит генеральный директор CLAAS в Краснодаре.

Ральф Бендиш отмечает, что выпускники вузов имеют качественную подготовку и широкий кругозор, а на предприятии им уже дают специальные навыки, необходимые для работы на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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