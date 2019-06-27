2019-06-27T14:10:14+03:00
Общество

Мажорка на красном «Бентли» из Краснодара призналась, что угрожала судье убийством

Теперь ей грозит до трех лет тюрьмы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Женщина не стеснялась в выраженияхЖенщина не стеснялась в выраженияхФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Скандально известная дама на красном «Бентли» из Краснодара окажется на скамье подсудимых. Эпатажная Катрин Атаева-Добришман, владеющая гостиницей, называла горожан «плебеями», громко ругалась матом и даже представлялась судьей.

«Светская львица» не стесняясь сыпала угрозами каждому, кого возмущало ее поведение. Но всему есть предел.

"Могу себе позволить": женщина на "Бентли" паркуется на переходе.

Отель, принадлежащий женщине, оказался самостроем и администрация Краснодара обратилась в краевой арбитражный суд о сносе объекта на улице Васнецова.

В марте мажорка в инстаграм-аккаунте гостиницы появились видео, заинтересовавшие следователей. Атаева-Добришман в привычной манере начала публично угрожать судье и представителю истца убийством.

- Женщина, желая оказать воздействие на суд и с целью воспрепятствования законным действиям судьи разместила в социальной сети видеозаписи, в которых озвучивала в адрес судьи угрозу убийством и причинения ей вреда здоровью. Кроме этого, фигурантка в видеороликах публично высказала в адрес судьи и представителя истца оскорбительные выражения, совмещенные с грубой нецензурной бранью, проявив явное неуважение к суду и участнику судебного разбирательства, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Женщина на "Бентли" угрожает краснодарцам, опбуликовавшим видео с ее дебошем в полиции.

В итоге 41-летняя мажорка на красном «Бентли» оказалась обвиненной по двум статьям уголовного кодекса – об угрозе убийством судье и неуважении к суду.

- Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемая признала в полном объеме, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело будет рассматривать Прикубанский районный суд. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Вы мещане и плебеи»: женщина на «Бентли» угрожает краснодарцам, опубликовавшим видео с ней

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КСТАТИ

Мажорку на красном Бентли, которая представлялась краснодарской судьей, отправят в психушку

41-летнюю Катрин Атаеву-Добришман пока поместили под домашний арест, но потом ее могут отправить на лечение в психиатрическую клинику. Ибо люди, которые так себя ведут, как она, должны находиться под наблюдением специалистов (читайте далее)

«Я «Катя-Бэнтли», и я нищая»: Мажорка, называвшая краснодарцев нищебродами, теперь клянчит деньги на адвоката через соцсети

Скандально известная владелица элитного отеля в Краснодаре 41-летняя Катрин Атаева-Добришман сейчас находится под домашним арестом. Такую меру ей избрал суд после того, как она опубликовала на своей странице в соцсетях оскорбления в адрес представителя краснодарской Фемиды (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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